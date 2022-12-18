【食用安全】男子突然胃腫瘤大出血　醫生：每日食1種水果累事

▲ 男子突然胃腫瘤大出血，醫生揭原來同食一種水果有關。

冬天小心腸胃問題，台灣有醫生引用醫學論文，指出冬天容易發生「消化性潰瘍」，與夏天發生機率相差最多到4倍。醫生分享案例指，一名有胃癌病史的患者，原本治療情況穩定，卻突然有大出血情形，檢查發現是「胃腫瘤出血」，經診症後才發現是由於每日食一種水果惹禍。

最新影片：

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在Facebook專頁發文分享，指自己最近為一名60多歲男性住院患者看診。男患者有胃癌病史，正在抗癌治療中，而過去一年病情控制穩定，無併發症。但是最近卻突然大出血暈眩住院，經照胃鏡檢查，發現是胃腫瘤在出血。

錢政弘問診了解患者的飲食情況，得知男患者在罹癌之後已戒掉煙酒，非常注意飲食，很少外食，烹煮清淡，除了胃藥之外，也沒有另外服用藥物。但在再追問下，才得知男患者在出血之前，每天會吃一顆「橘子」，原因是最近橘子當造，水分多又好吃，所以吃的比較多。

錢政弘提醒，橘子含有豐富維生素C、鉀和多酚，可保護呼吸道。不過柑橘類如柑橘、柳橙、檸檬等屬酸性水果，是有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血的風險，建議有胃病或胃食道逆流的人士要避免進食。

冬天患胃病機率比夏天多4倍

錢政弘表示，40年前便有歐洲醫學論文指出，消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多到四倍。他引述2021年韓國一篇大規模分析報告，研究納入從2012年至2016年總共14,636位消化性潰瘍患者，以及3,575位消化性潰瘍出血者。

分析發現消化性潰瘍在冬天發生的比例最高，約有30%；其次是春天，接著是夏天，最低的是秋天，約有21.3%，高低相差有1.4倍。潰瘍出血比例最高的也是在冬天，約32.8%，最低的在秋天，約19.8%。所以多數研究普遍認為冬天是消化性潰瘍、出血、穿孔，甚至死亡最常見的季節。

以下是他歸納4種可能原因：

1.生理反應

當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。所以錢政弘建議，天冷時放一個暖包在腹部，似乎比較不會胃痛。

2.抽煙、喝酒和重口味飲食增加

很多人在冬天為了取暖，會多抽煙和多喝酒，尤其聚餐喝酒場合變多，胃容易出問題。同樣的在冬天，大家會比較常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味的食物比較傷胃。

3.幽門螺旋桿菌感染

錢政弘表示，有研究指出，冬天感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天比例較低，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。

4.藥物使用增加

冬天天氣濕冷，關節炎容易發作，消炎止痛藥使用增加。慢性肺病和氣喘發病也增加，類固醇使用多。心血管疾病在這時也容易出現，阿司匹林（阿士匹靈）和抗凝血藥用量增加，很容易造成潰瘍出血。這三種藥都會讓消化性潰瘍惡化。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣