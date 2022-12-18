【立法會補選】陳永光1,028票成票王　黃錦輝、何敬康、尚海龍同告當選

▲ 立法會選舉委員會界別補選點票。（曾耀輝攝）

立法會選委會界別補選，今日早上11時半完成投票，陳永光成為票王，黃錦輝、何敬康及尚海龍亦當選，而黃梓謙和李廣宇落敗。今次選舉共有1,307人投票，投票率為90.7%。

選舉主任在下午約1時公布點票結果：1號黃錦輝得983票，2號陳永光得1,028票，3號何敬康得833票，4號黃梓謙得791票，5號尚海龍得812票，6號李廣宇得781票。

今次選舉由9時開始投票，多名選委陸續抵達位於灣仔會展的票站投票，包括全國政協副主席梁振英、醫院管理局主席范鴻齡、港大微生物學系講座教授袁國勇、東亞銀行非執行董事及副主席李國章等。

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政制及內地事務局局長曾國衞、選舉管理委員會主席陸啟康、委員陸貽信和石丹理，早上亦到票站巡視。

現屆政府在7月1日上任後，原本擔任選委界議員的張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠，辭去立法會議席加入政府，今次補選是要填補這4席空缺。

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記者：胡偉明