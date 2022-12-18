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【當街擄人】女事主與3男1女匪徒屬朋友關係　涉及數十萬元金錢糾紛

社會 11:44 2022/12/18

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昨日（18日）赤柱監獄外，一名女子被擄走帶上客貨車。警方接報後展開追截，最終於海洋公園附近救出女事主，4人涉非法禁錮被捕，即看駭人的事件經過【下一頁】

警方今早交代案情指，3男1女匪徒年齡最小只有16歲，於擄走該名32歲女事主後，駕駛客貨車離去，警方接報12分鐘後在黃竹坑近海洋公園截獲涉事車輛，初步調查所得被捕人士與受害人屬朋友關係，涉及數十萬元的金錢糾紛。事件中，造成一名勸阻的懲教人員受傷。

曾任保安局局長的葉劉淑儀表示，電視片段顯示明顯不是打架而是綁架，雖然懲教人員職能與警察不同，但應該更進取幫助該名女士，避免被綁上車，幸好被警方截獲，否則後果堪虞。

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記者：陳麗娜

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