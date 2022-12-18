【當街擄人】3男1女匪徒與女事主屬朋友關係　犯案動機涉數十萬元金錢糾紛

昨日（18日）赤柱監獄外，一名女子被擄走帶上客貨車。警方接報後展開追截，最終於海洋公園附近救出女事主，4人涉非法禁錮被捕，即看駭人的事件經過【下一頁】。3男1女匪徒年齡介乎16至37歲，他們涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害、普通襲擊及危險駕駛等，正被通宵扣查。

警方今早（18日）交代案情指， 昨日早上10時許接到市民報案，指受害人在赤柱監獄外的小巴站被人強行帶上輕型貨車，幾名市民及兩名懲教署人員曾上前阻止。但疑犯向市民施襲， 匪徒於擄走該名32歲女事主後， 突然 駛走輕型客貨車離去，期間 輕微撞到一名懲教署人員的頭部 。 根據目擊市民提供的車牌號碼、疑犯外型及逃走路線等，警方在15分鐘後於海洋公園附近截獲涉案車輛，並救出受害人及拘捕疑犯。

西區警區總督察黃宇徽表示， 受害人在案發第一現場及車上遭受不同程度襲擊，手腳及頭部多處擦傷，送院治理後已出院無大礙。至於在現場被襲擊的市民及懲教署人員，頭部受到輕微碰傷，毋須送院。 初步調查所得，被捕人士與受害人 有超過一年的 朋友關係， 犯案動機涉及 數十萬元的金錢糾紛， 會循資金來源及性質等方向調查，以及是否有更多涉案人士，不排除有更多人被捕 。

曾任保安局局長的葉劉淑儀表示，電視片段顯示明顯不是打架而是綁架，雖然懲教人員職能與警察不同，但應該更進取幫助該名女士，避免被綁上車，幸好被警方截獲，否則後果堪虞。

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記者：陳麗娜