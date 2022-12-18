【豪遊咖啡】陳豪拍劇沖咖啡被鬧　袁偉豪結婚後變住家男人

▲ 陳豪及袁偉豪主持新節目《豪遊咖啡》。

由「咖啡達人」陳豪（Mo）及袁偉豪（Ben）主持的全新飲食節目《豪遊咖啡》內，首周登場的嘉賓依次為李佳芯（Ali）和黃翠如。在後晚（12月20日）播出的首集《豪遊咖啡》，「雙豪」率先帶大家探索上環與西環的咖啡店。

而當中不乏2021年入選國際旅遊網站Big 7 Travel公布之「亞洲50間最佳咖啡店」第39位的澳洲風格咖啡酒吧店、全港首間「視障按摩X咖啡」的社企Café、及結合環保概念與「自助洗衣X咖啡」的網紅店，並品嚐了各Café的招牌咖啡──冰火交融的“Feeling Dirty”及人氣之選Espresso Martini等。

▲ 女神李佳芯任首集嘉賓。

Mo與Ali其中一站是充滿「挪威家味道」的咖啡店，其間更曝露了Ali的「女神」飲食習慣，她透露入行後因唔夠瞓踏上「歎啡不歸路」，平日更會自己手沖咖啡。

女神Ali又自爆有個Café夢：「如果我唔係做藝人，以我性格會開一間咖啡店，雖然未必賺好多，但起碼可以同唔同人傾偈、接觸、講故事。」

Mo化身一日店長

在周三（12月21日）播出的第2集，探啡之路去到尖沙咀，Mo化身「一日店長」為大家介紹自家品牌的Marshmallow Latte及Tiramisu Latte，認真製作表情更是Man到爆。

及後，雙豪前往一間以紐西蘭為主題的生活咖啡店，當中的Irish Coffee更令Mo於澳洲讀書的回憶返晒嚟！

▲ 阿Mo化身店長。

Ben翠如憶合作往事

另外，Ben還見識了藝術打印咖啡、又到希臘風打卡Café一嚐2020年榮獲澳洲國際咖啡金獎的咖啡豆炮製的Latte。

接著Ben再會合翠如邊食邊傾，翠如笑言與Ben合作拍攝《使徒行者2》時，便因對方「跳出」民工Style饅頭早餐框框：「以前我哋係天地之別，後來因為喺內地拍《使》工作時間長又凍，所以好需要一杯能量飲品，係你令我覺得咖啡有種安慰嘅感覺。」

▲ 翠如與Ben曾合作《使徒行者2》。

陳豪被劇組鬧

節目中，兩位主持亦不時分享咖啡經與生活，Mo自爆拍劇期間會於錄影廠「開檔」供應私伙咖啡，並憶述最初會帶備磨豆機於現場手沖咖啡給劇組飲：「嗰時磨豆嘈到幕後大嗌『靜啲好冇呀？！』，後來因為唔想阻到拍攝進度，我就擺咗部3公升咖啡機喺度，見到人哋飲咖啡咁開心，係遠勝自己飲咖啡嘅感覺。」

至於Ben愛鑽研咖啡外亦是鐵騎發燒友，但2年前升呢人夫的他笑道：「可能結咗婚嘅關係，我開始鍾意靜態啲嘅興趣，例如經常去百貨公司家品部睇砂煲罌罉，當然望住架電單車好靚、抹吓佢都好爽，但都唔及拎住個好好用嘅煎Pan煮一餐好好嘅飯餸。」

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