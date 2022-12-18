【毒舌大狀】黃子華何啟華開拍前排戲超認真　王丹妮自費補演技與廖子妤鬥演技

由黃子華 、謝君豪 、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演，《寒戰2》、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）首部執導的賀歲片《毒舌大狀》內，眾演員為應付片中連場法庭戲，在正式開拍前已花時間圍讀。

他們甚至請來現役大律師在場擔任劇本顧問，透過幕後花絮亦可見演員背後下了不少苦功才能呈現戲中的人物角色。

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▲ 導演吳煒倫。

王丹妮學手語

電影正式開拍前，導演Jack連續多個星期相約戲中一班演員在一所裁判署中，以真實的場景跟大家排戲，每天也花上6個多小時圍讀，且每次排練完戲中對決性的對白後，令人感覺似是打完一場激烈的球賽，但大家又樂此不疲。

由於連場拍攝的法庭戲涉及不少法律程序和用詞，所以大家即使只是排戲也預早背好對白，且每次也百份百投入當中，連飾演冤案女主角的王丹妮也好幾次按捺不住在犯人欄泣不成聲；每一句對白和對手的互動，像是給她上了一次充實演藝課。

Louise在戲中有位飾演聾啞人士的女兒，她不但為了角色學手語；且獲得初級班証書，還自費跟香港舞台劇演員邵美君老師學戲，迎接新挑戰。

而飾演大狀的子華、楊偲泳和師爺阿Dee更大狀上身，未正式埋位已經入晒戲，戲派十足，連飾演權貴份子的廖子妤和栢天男也不容有失，聯手對付弱勢Louise，加上好戲之人謝君豪、王敏德戲鬥連場，令電影更充滿戲味。

▲ 王丹妮

阿Dee與偶像合作興奮

雖然不少場口的氣氛都很凝重，但大家戲內戲外都十分合拍，每一位演員都做足準備功夫上場。緊張過後一有休息時間，又大夥兒的圍埋吃喝聊天，甚至自拍自娛輕鬆一下，猶如一家人般。

有子華神坐陣，大家都打醒十二分精神，每次綵排法庭戲時，面對連串對白都毫無難度，渾身是「戲」的子華早已震撼全場。

所以Dee興奮的說：「可以同子華神合作，我地做細嘅，梗係要跟大佬（子華）乘機學嘢啦，呢啲真係機會難逢。我同Fish、Louise、Adam、Renci喺呢部電影裡面只不過係新演員，其他全部係演員！」坐在附近的Fish也附和的笑說：「其實『新演員』係一個新組合來的。」

子華《呆佬拜壽》演壞人

同樣視子華神為偶像的Adam也不時把握機會偷師，子華也看好這經常在電影中做壞人的Adam，勉勵他說：「唔好睇少壞人角色，我所認識的不少圈中朋友，都係做壞人做到紅晒！」

Adam也深刻記得當年子華神在電影《呆佬拜壽》中也是做壞人，子華連忙說：「係呀，《呆佬拜壽》我都係做壞人㗎，但係《呆佬》之後廿年都無戲拍，哈哈！不過你唔會，你一定會前途無限。」這番「神」話給Adam猶如打了一支強心針。

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