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【宅男女神】張曦雯外表似混血兒掀DNA風波　其父高大輪廓似黎明【多圖】

娛樂 14:02 2022/12/18

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張曦雯外表似混血兒掀DNA風波。

華姐冠軍出身的張曦雯（Kelly）擁有五官標緻靚樣，帶著一副混血兒美貌，加上女大十八變，不時被質疑整容。早前其母從美國返港，Kelly爭取時間陪伴媽媽，不用開工便帶媽媽出外逛街及用餐。

日前她在社交平台上載與媽媽的合照，豈料網民直指兩母女不像樣，更在討論區召喚有「抽水王」之稱的林作，要求替Kelly與媽媽驗DNA。而他當然放不過任何抽水機會，於社交平台上載有關報道，並寫道：「我好公道嘅，攞佢老豆個樣黎（嚟）睇過先！」

事後Kelly回應「冇嘢需要解釋」，自認似爸爸多，而胞弟則似媽媽。其實她曾多次上載與家人合照，亦大方公開童年時的樣貌，被指與男神吳彥祖撞樣，笑指她才是吳彥祖的女兒。

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【踩過界II】張曦雯報喜介紹家中新成員　Kelly晒童年照被指似長髮吳彥祖

兒時住公屋

現年32歲的張曦雯（Kelly）於香港出生，兒時住在黃大仙下邨。父親任職技工，母親則與親友一起經營美容店。直至讀畢小學四年級後，舉家移居美國芝加哥生活，於伊利諾大學芝加哥分校企業管理系畢業。

2011年參選《芝加哥華商會親善小姐》，贏得冠軍及最上鏡小姐，翌年表芝加哥赴香港參選《2012年​度國際中華小姐》勇奪冠軍而加入TVB。其後代表香港參加《2012年世界小姐》競選，並在多項單項賽中都獲得排名，成為25年來成績最好的香港代表。

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上位成花旦

Kelly初時擔任明珠台《港生活·港享受》及《Pearl Tonight》主持，因拍攝《3日2夜》後獲封宅男女神，人氣急升。

2016年首次拍劇於《律政強人》飾演律師。

2019年5月，她因認為自己演戲基礎比較薄弱而向無綫電視請假，以返回美國洛杉磯進修演技。

同年，她在《白色強人》中飾演神經外科駐院醫生「呂靄寧（Yan）」，演出獲得網民關注，並於《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「飛躍進步女藝員」獎。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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