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【單車節復辦】50公里賽因強風強短路綫   李慧詩：希望下年可以著短袖衫【附賽事圖輯】

社會 12:35 2022/12/18

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50公里賽因強風強短路綫，李慧詩希望下年可以著短袖衫。（林宇翔攝）

闊別3年的「新鴻基地產香港單車節」今日（18日）復辨，今年約5,000人報名參賽，選手會經過「三隧三橋」。50公里賽事選手清晨5時許就陸續出發，今晨氣溫只有約9度，是入冬以來的最低紀錄，同時因為大風緣故，大會決定將路線改綫。

2019年單車節因社會運動取消，2020年及2021年又因疫情緣故取消，原定於今年1月16日舉辦的香港單車節2022，再因第5波疫情再被迫停辦，闊別4年終於在今日復辨。

今年賽事採取流水式起步，參加者先到先出發，大會建議參加者提早90分鐘到達會場。根據天文台，今晨普遍地區氣溫只有9度或以下，較昨日低兩三度，是入冬以來的最低紀錄。

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旅發局於清晨宣布因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，在與中國香港單車總會商討後，決定改短50公里活動路綫至36公里，不經青馬大橋及汀九橋。

單車節由50公里賽打響頭炮，首先衝線的是新鴻基地產執行董事郭基煇，他指對單車賽節復辦感興奮，希望帶出香港在疫情下破風而出的信息，期望未來體育活動可以一浪接一浪。

有份參與活動的「牛下女車神」李慧詩表示，首兩公里及踩到昂船洲大橋時風勢較大，認為改道的安排是為了安全，希望參加者體諒大會決定，又期望下年的單車節可以在著短袖衫的天氣舉行。

每屆單車節都有參加的前港隊單車手仇多明表示，今年是最大風的一年，認為50公里項目改短路線是正確，流水式出發也比較好，可避免發生意外，可以有更好發揮。對於今年復辨，仇多明表示，很享受可以在香港公路再次高速飛馳。

在防疫措施方面，參加者須活動前14日接種三劑疫苗，包括新冠康復者，並要持「藍碼」；賽前要接受大會安排的48小時內核酸檢測，並要戴活動手帶，賽事當日要出示12小時內快速測試陰性證明。

賽事設6個組別，將由上午5時20分至下午1時30分舉行，今年單車節再次以「三隧三橋」為活動路線，覆蓋６區多個地標，包括青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，終點設在尖沙咀，選手同時會經過 ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築及主要幹道。

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記者：李榮忠

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