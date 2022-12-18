【逆齡嫲嫲】被誤認孫仔媽媽　55歲嫲嫲逆齡靠5招

▲ 55歲的美魔女Puspa Dewi，經常帶孫仔去玩，卻被誤認是孫仔媽媽。

一孕老三年？印尼一名美魔女Puspa Dewi，現年55歲，育有兩名兒子分別是28歲的大仔Dennis和25歲的細仔Daniel，更有33個月大的大孫和7個月大的細孫仔，雖然已榮升嫲嫲，但臉上幾乎看不到歲月的痕迹，身材窈窕沒走樣，更經常被誤認是孫仔的媽媽，Puspa Dewi也因逆齡的外貌在當地爆紅。而她全靠5招來保持年輕，更自表示：「人們說我越老越年輕。」

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來自印尼首都雅加達的美魔女Puspa Dewi，雖然已經55歲，但外貌年輕、身材窈窕，經常被誤認是孫仔的媽媽，她曾因年輕貌美登上了外媒頭條，更被形容為「最美阿嫲」，她不時會在Instagram分享生活照及逆齡方法，保持年輕的秘密就是靠5大招，加上她的長子Dennis是健身和營養專家，並會和弟弟Daniel一起為媽媽設定健康餐單及下載健身教學的短片，所以Puspa Dewi愈老愈年輕，她的逆齡更吸引了逾53.5萬個粉絲follow其Instagram帳戶。

逆齡方法一：良好的運動習慣

自小愛運動的Puspa Dewi，經常在Instagram 及Tiktok分享做運動的影片，視頻讓人們看到了她的高強度鍛煉，其中包括繩索練習以及俯臥撑和仰臥起坐。她說：「我從小就樂於擁有健康的生活方式，喜歡運動…」她還喜歡跳舞、籃球、健美操和游泳。

逆齡方法二：健康的飲食習慣

除了運動外，保持年輕當然離不開健康的飲食習慣，需要多進食含抗氧化成分的食物，如；胡蘿蔔、南瓜、藍莓等等食物，有助延緩肌膚衰老的情況。Puspa Dewi會多喝水、吃蔬菜和水果，她隨著年齡的增長，更會堅持食得健康。另外，她更成立了健康顧問公司，重視飲食均衡，研發了多套營養餐單，她經常拍攝影片分享一些飲食建議，包括多攝取低脂、高蛋白和適量碳水化合物。

逆齡方法三：經常笑，保持樂觀心態

在Puspa Dewi的Instagram上，幾乎都是她的笑容燦爛的相片，Puspa Dewi提到「保持內心年輕」也是逆齡的關鍵，所以她經常面帶笑容，保持樂觀心態。

逆齡方法四：對生活抱著積極

Puspa Dewi不怕被生理年齡限制，抱著積極認真心態去生活，把熱愛的工作、家庭和個人興趣填滿生活，每日都做喜歡的事，重要的人也在身邊，自然天天開心和保持樂觀心態，她說：「我很感謝上帝，因為一切都是祂的祝福……我很高興，即使我變老了，我仍然可以為我所有的朋友，無論他們在哪裡，做出貢獻和激勵積極的事情。」

逆齡方法五：適當的護膚及進食補品

Puspa Dewi逆齡生長，外媒及網站報導指她從未註射過肉毒桿菌毒素或接受過整容手術，但她喜歡定期進行面部護理，並服用補品。

曾在印度尼西亞新聞網站Detik發表的一篇的文章中，Puspa Dewi曾說：

人們說我越老越年輕，我認為這是真的，因為我現在更快樂，孩子們都長大了，我可以經營自己喜歡的事業，我想我只是在散發快樂！

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責任編輯︰王明芳