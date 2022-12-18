  • 13°C
香港時間 : 20221218日 (週日) 14:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【作家逝世】著名作家西西今晨心臟衰竭離世　終年85歲

社會 13:53 2022/12/18

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

作家西西。（林良明攝）

著名作家西西（原名張彥）有份創辦的出版社素葉出版社在facebook表示，西西今晨8時15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，終年85歲，家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在側。

西西是香港著名作家，1937年在上海出生，50年代移居香港，讀中學時已在報章投稿，後來成為官立小學教師。她70年代寫香港故事《我城》，在報章連載，後來結集成為小說，在本地及台灣都曾經獲獎。

她後來撰寫的小說及散文例如《碗》、《店鋪》、《像我這樣的一個女子》等，成為中學中文科教材，小說《哀悼乳房》亦在2006年被改編拍成電影《天生一對》。藝發局早前公布的「第16屆香港藝術發展獎」，西西獲得終身成就獎。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對西西逝世的消息深表惋惜，並向她的家人致以深切慰問。楊潤雄表示：「西西畢生致力文學創作，亦盡心教導後輩，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越。她的作品具備藝術性，文學價值足以成為典範。她的離世是香港文壇損失，我們將永遠懷念她。」

【TOPick診症室】早期食道癌不明顯易當食慾不振　醫生拆解高危因素：避免食物過熱

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　分享抗癌經歷揭無法正常射精
15:51 2022/09/16
【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　分享抗癌經歷揭無法正常射精
【李怡逝世】著名作家李怡逝世　生前撰《失敗者回憶錄》獲網民感謝「為港人寫到最後」
15:40 2022/10/05
【李怡逝世】著名作家李怡逝世　生前撰《失敗者回憶錄》獲網民感謝「為港人寫到最後」
【美人作家】林青霞散文集獲中大雙年獎推薦獎　大美人感恩筆耕遇貴人：寫作令我改變很大
17:22 2022/10/26
【美人作家】林青霞散文集獲中大雙年獎推薦獎　大美人感恩筆耕遇貴人：寫作令我改變很大

你可能感興趣

【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　分享抗癌經歷揭無法正常射精
15:51 2022/09/16
【前列腺癌】知名兩性作家確診前列腺癌　分享抗癌經歷揭無法正常射精
【李怡逝世】著名作家李怡逝世　生前撰《失敗者回憶錄》獲網民感謝「為港人寫到最後」
15:40 2022/10/05
【李怡逝世】著名作家李怡逝世　生前撰《失敗者回憶錄》獲網民感謝「為港人寫到最後」
【美人作家】林青霞散文集獲中大雙年獎推薦獎　大美人感恩筆耕遇貴人：寫作令我改變很大
17:22 2022/10/26
【美人作家】林青霞散文集獲中大雙年獎推薦獎　大美人感恩筆耕遇貴人：寫作令我改變很大
正能量 公立醫院 文化體育及旅遊局 文學 何福 文娛藝術 香港 楊潤雄 Facebook

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【當街擄人】擄人上車片曝光女事主狂叫救命　懲教人員未能勸阻【有片】
14:56 2022/12/17
【當街擄人】擄人上車片曝光女事主狂叫救命　懲教人員未能勸阻【有片】
【新冠肺炎】樂壇天后張靚穎自爆「主動中招」　引發公關災難道歉：自己也覺得不妥
15:47 2022/12/17
【新冠肺炎】樂壇天后張靚穎自爆「主動中招」　引發公關災難道歉：自己也覺得不妥
【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好
11:11 2022/12/17
【單親靚媽】唐寧移居紐西蘭尋回自我　流淚真情剖白：驚自己做唔好