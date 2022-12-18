【作家逝世】著名作家西西今晨心臟衰竭離世　終年85歲

▲ 作家西西。（林良明攝）

著名作家西西（原名張彥）有份創辦的出版社素葉出版社在facebook表示，西西今晨8時15分因心臟衰竭，在醫院安詳離世，終年85歲，家人、何福仁、梁滇瑛陪伴在側。

西西是香港著名作家，1937年在上海出生，50年代移居香港，讀中學時已在報章投稿，後來成為官立小學教師。她70年代寫香港故事《我城》，在報章連載，後來結集成為小說，在本地及台灣都曾經獲獎。

她後來撰寫的小說及散文例如《碗》、《店鋪》、《像我這樣的一個女子》等，成為中學中文科教材，小說《哀悼乳房》亦在2006年被改編拍成電影《天生一對》。藝發局早前公布的「第16屆香港藝術發展獎」，西西獲得終身成就獎。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對西西逝世的消息深表惋惜，並向她的家人致以深切慰問。楊潤雄表示：「西西畢生致力文學創作，亦盡心教導後輩，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越。她的作品具備藝術性，文學價值足以成為典範。她的離世是香港文壇損失，我們將永遠懷念她。」

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責任編輯：陳麗娜