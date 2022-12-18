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【作家逝世】著名作家西西病逝終年85歲　《我城》述說70年代「無國籍」港人身份

社會 13:53 2022/12/18

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作家西西。（林良明攝）

著名作家西西（原名張彥）今晨（18日）因心臟衰竭離世，終年85歲。西西過去獲獎無數，其代表作是描繪70年代香港的小說《我城》，曾在本地及台灣獲獎，而她在今年5月獲頒香港藝術發展獎最高殊榮「終身成就獎」。她曾說過「文學貴於創作」，其最愛作品包括近期作品《欽天監》。

西西有份創辦的素葉出版社（現名為「素葉工作坊」）今透過facebook公布，西西於今晨8時15分，因心臟衰竭在醫院安詳離世，其家人、好友兼作家何福仁及編輯梁滇瑛陪伴在側，出版社形容西西一生是「精采丶愉快，並且有益，有意義」。

西西於1937年在上海出生，50年代移居香港，中學時代已在報章投稿，後來成為官立小學教師。她曾說其筆名是象形文字，「西」是一個穿着裙子的女孩子雙腳站在地上一個四方格子裏，而「西西」意思就是她兒時愛玩的遊戲跳飛機。

其代表作《我城》探討70年代「有城籍」、「無國籍」的香港人身份認同，被認為是開創香港城市文本先河。其他小說及散文包括《碗》、《店舖》、《像我這樣的一個女子》等，為中學中文科常用教材；其小說《哀悼乳房》在2006年被改編成電影《天生一對》。

西西生前受訪：文學貴於創新

西西5月獲頒終身成就獎時，曾接受何福仁訪問，素葉出版社今重新上載該片段。西西說，其最愛作品包括去年出版的《欽天監》，該作品是講述康熙年間的欽天監，在中西文化衝突下掙扎，她解釋該作品體材「無人寫過」，又形容「文學貴於創新，有創新就好了」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對西西逝世的消息深表惋惜，並向她的家人致以深切慰問。楊潤雄表示：「西西畢生致力文學創作，亦盡心教導後輩，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越。她的作品具備藝術性，文學價值足以成為典範。她的離世是香港文壇損失，我們將永遠懷念她。」

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責任編輯：陳麗娜

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