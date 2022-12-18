【皮膚護理】9成人臉上長蟎蟲狂吃油脂　皮膚科醫生：一生共存洗不掉

▲ 台灣女星朱芯儀由於卸妝時過度清潔導致臉上生滿疹，其後求醫才發現是蟎蟲作怪。

台灣女星朱芯儀日前在節目中透露，由於卸妝時過度清潔導致臉上生滿疹，狀似毀容，其後求醫才發現是蟎蟲作怪。皮膚科醫生蔡逸姍表示，其實蟎蟲存在於9成人的臉上，是一種和人類共生的存在，並會不斷交配繁殖啃蝕臉上油脂。但只要提升自體免疫力，就不會對人體構成太大危害。

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朱芯儀日前在台灣節目《醫師好辣》分享長蟎蟲的經歷，她指自己有一段時間擔心生粉刺，於是收工都會進行深度清潔，先用眼唇卸妝液卸下全臉妝容，再使用溫熱凝膠或卸妝膏，最後再用洗面乳。

豈料一星期後，她的臉上卻長滿疹子，並形容自己「很像毀容」，朋友認為她過度洗臉所致。而她求醫後證實此一說法，醫生告知她是蟎蟲問題，並認定是卸妝時清潔過度所致。在經過搽藥膏及正常洗臉後，她的皮膚狀況得以改善，恢復健康。

皮膚科醫生蔡逸姍表示，「蟎蟲」形體細細長長，會蠕動，以人臉上的油脂為食物，90%的人臉上都有，不需要覺得噁心。

蔡逸姍指出，「蟎蟲」又叫做蠕形蟎或毛囊蟎，是一種和人類共生的生物，其一生會居住在人類皮膚毛囊中，瘋狂交配繁殖，而從顯微鏡上，可看到牠正在進食人臉上油脂。

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蔡逸姍並表示，正常情況下一個毛囊可能只有1、2隻蠕形蟎，但一旦免疫力下降、臉部太油或使用免疫抑制劑，一個毛囊中就可存在20隻，塞爆毛囊並引致發炎反應。但蔡逸姍亦提醒，不需對這些蟲趕盡殺絕，因為即使瘋狂洗臉也無法洗掉牠們。

她表示，只要提升人體免疫力，養好皮脂膜，蠕形蟎不會有太大危害。而假如醫生認為病人的蠕形蟎過多，也會處方專用殺蟲劑給病人使用。

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責任編輯：羅嘉欣