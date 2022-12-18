【短池世錦賽】何詩蓓200米自由泳成功衛冕　以1分51秒65封后

▲ 何詩蓓次名晉級200米自由泳決賽，今午5時36分力爭衛冕。（資料圖片）

澳洲世界短池游泳錦標賽，港隊代表何詩蓓在女子200米自由泳決賽以1分51秒65成功衛冕，個人累計奪得一金一銀，完成本屆賽事。

25歲的何詩蓓上屆獨取兩金一銅，在這個項目以破世界紀錄的時間，1分50秒31封后。今屆200自決賽，何詩蓓排第5線出賽，完成第一次轉塘後穩佔第三位，在最後100米更進佔第一，結果以1分51秒65率先觸池，力壓加拿大泳手史密夫（Rebecca Smith）及荷蘭新星史甸貝根（Marrit Steenbergen），奪得冠軍，也延續自己在200自的不敗紀錄。

同日稍早時的初賽，35位選手分5組，時間最快的8位取得決賽席位，力爭衛冕的何詩蓓比賽排在第四線，入水反應時間0.73秒，是同組第二慢，完成25米只是排第五。其後慢慢加速追上，完成150米轉塘已經搶上頭位，並且順利將優勢帶回終點，結果游出1分53秒39，小組首名完成，總成績慢另一組的荷蘭選手施甸貝根0.56秒，以次名晉級決賽。何詩蓓今屆已經在100米自由泳獲得銀牌，個人累計奪得一金一銀，完成本屆賽事。

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責任編輯：陳麗娜