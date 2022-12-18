【弒親慘劇】無業男啃老35年疑嫌父母年老多病　狠心勒死雙親藏屍雪櫃

▲ 60歲的松本淳二，啃老35年，疑嫌疑父母多病麻煩而動殺機。

久病床前無孝子，日本福岡市2021年6月發生一宗殺人案！60歲男子松本淳二，去年因不爽失智父親打斷他看動畫，並要求他協助如廁，竟將年邁的父親勒斃，母親因目睹一切也遭受殺害，事後竟把父母的屍體藏在雪櫃內。

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根據日本媒體《ヨテミラ！》報道，事發於2021年6月，60歲的松本淳二因不爽失智父親打斷他看動畫，竟先後殺害88歲父親松本博和與87歲的母親松本滿喜枝，並將2人的屍體藏在雪櫃內，並用膠帶封起。

據指松本與父母同住的住所原先是一家餐館，並留下當初所使用的專業級雪櫃，成為松本藏匿屍體的場所。松本犯案後立刻逃離家中，但在數天後卻被發現潛伏在京都市，遭警方循線逮捕。

據悉，松本是家中的次子，自大學退學後就一直沒有工作，35年來都在家中啃老，他沒有朋友，整天躲在家中無所事事，靠看動畫、DVD或看電視來打發時間，而多年來父母都會給他幾萬日元的零用錢。

2021年，父親因罹患失智症，母親又腰椎骨折，事發當日，松本正在看動畫，但父親因要求他協助如廁，他嫌父親麻煩，更不滿父親打斷他看動畫而動殺機，他竟用電線勒死父親，母親因目擊一切，也被不孝子先用膠帶封住嘴巴，然後殺害。

被告人松本的律師為辯護稱，被告人有孤僻的人格障礙。被告人的行動和人格障礙有關聯性。希望法院在量刑时，考慮案件發生前是被告人在照顧2被害人，以及考慮他的背景和被害人家屬的心情。不過，檢方認為他的罪刑重大，並非照顧父母親太勞累而痛下毒手，不值得同情，判決也將於近日出爐。

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責任編輯︰王明芳