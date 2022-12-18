【賭王千金】何超蓮與男友疑情變　一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎

▲ 何超蓮與竇驍再傳出分訊。

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地藝人竇驍自2019年公開戀情以來，人前人後表現恩愛，不但經常以情侶檔孖住出席活動，又時常在社交平台放閃，閃盲大批單身網民。

去年，何超蓮與竇驍更一起參與內地綜藝節目《追星星的人》，當大家認為他們打風都打唔甩之際，竟傳出分手消息。

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竇驍生日何超蓮零祝福

有細膩網民留意到何超蓮的社交平台，已有一段時間未見竇驍的蹤影。

不單如此，就連竇驍日前（12月15日）34歲生日，作為女友的她竟未有在男方的社交平台留言送祝福，難怪引來網民揣測二人分手的傳聞。有網友更表示：「要做豪門駙馬不容易啊！」似足有點弦外之音。

何超蓮與竇驍並非第一次傳出「分」訊的消息。去年7月，二人被拍到在機場一前一後行，女方跟在男方身後，據現在人士描述，竇驍當時似向何超蓮發脾氣，即使女方輕拍其手臂也沒有理會。不過何超蓮隨後有在網上晒出與竇驍合照，用行動力證情不變。

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