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【單車節復辦】李家超相信放寬後旅客數字將會急升　姚柏良促爭取放寬內地來港旅遊

社會 15:14 2022/12/18

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李家超相信放寬後旅客數字將會急升。（林宇翔攝）

闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」今日（18日）復辨，50公里賽因強風強短路綫；今年總裁慈善及名人單車遊有財政司副司長黃偉綸、立法會議員容海恩、姚柏良、鄭泳舜旅發局總幹事程鼎一、新鴻基地產執行董事董子豪等有份參加；行政長官李家超表示，香港已重返世界舞台，過去一周大幅放寬防疫措施，相信未來旅客數字將會急升。

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單車節設6個組別，除了清晨出發的50公里及30公里賽外，中午上演的「總裁慈善及名人單車遊」亦是另一焦點，今年有超過20名總裁、名人脫下西裝，換上單車服，透過單車比賽籌得29萬善款，最終由新鴻基地產執行董事董子豪首名完成賽事。

完成賽事的立法會議員姚柏良相信，所有參加者都樂在其中，冀體育盛事能一浪接一浪舉行，更希望旅客盡快來港一同參與。

隨著防疫措施放寬，姚柏良表示，已向行政長官提出訴求，要求盡快向中央政府爭取放寬旅遊簽證，盡快恢復內地旅客正常來港。

旅發局主席彭耀佳在頒獎典禮上致辭表示，好高興單車節在充滿歡樂的氣氛下舉行，單車節報名名額一度加推，更有2,000人首次參加，反映市民支持。隨著防疫再放寬，旅發局會繼續以盛事展示香港多元文化，更即將啟動大型宣傳計劃，吸引旅客來港。

行政長官李家超表示，單車節能再度舉行，可以展示香港活力，目前香港逐步恢復大型盛事，能看出香港已重返世界舞台。他指過去一星期大幅放寬防疫措施，令市面「活起來，動起來」，社會回響正面。李家超相信在香港盛事之都美名下，旅客數字將會急升，「2023年香港將會更加精彩更加吸引。」

賽事有數名參賽者受輕傷，主要是擦傷，有1人摔車後需要送院。

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記者：李榮忠

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