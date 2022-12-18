【清水灣奪命車禍】疑失控直撼燈柱27歲女乘客死亡　同齡男司機涉危駕被捕

▲ 27歲男司機撞燈柱致女乘客死亡，警方籲目撃者提供資料

警方表示，正調查今（18日）凌晨在將軍澳發生的致命交通意外，意外中一名27歲私家車男司機涉嫌危險駕駛導致一名27歲女乘客死亡被捕，現正被扣留調查。

警方指，凌晨約3時22分，一名27歲男子駕駛一輛私家車沿大坳門路往九龍方向行駛，當駛近清水灣第二灣泳灘附近時，據報失控撞向燈柱，致一名27歲女乘客全身多處受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院救治，於凌晨4時55分被證實死亡。

該名男司機手及腳受傷，清醒被送往將軍澳醫院救治，現涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，正被扣留調查。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0264或3661 0277與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，強調必定嚴正執法，絕不姑息。

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記者：鄧凱文