【財爺網誌】預算案公眾諮詢今日展開　陳茂波：善用每筆資源畫出更亮麗前景

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案明年2月發表，公眾諮詢今日展開。財政司司長陳茂波今日形容，今年編製預算案的背景比去年艱難，但強調他會善用每一筆資源，為香港繪畫出更亮麗的前景。

陳茂波在網誌提到，在多場已舉行的界別諮詢環節中，有不少與會者關注公共財政狀況，並認為政府應收窄「派糖」的幅度和受惠範圍，以節省開支及降低赤字水平，避免財政儲備進一步減少。

他續指，這些觀點有其理據，但亦有不少人認為經濟仍然疲弱，中小企和巿民尤其是基層巿民，仍承受著不少壓力，須予以適當支援。

他形容，作為公共服務的提供者及公共財政的管理者，既要籌謀全局、亦要留意不同部份，並在平衡不同的考量後，制訂盡量可以統籌兼顧各方的方案。

不過，陳茂波坦言，今年編製預算案的背景比去年艱難，受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，今年經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財政赤字將達1,000多億元水平。

展望2023年，他則相信，隨着內地與本港進一步調整防疫措施，更大程度便利市民生活及經濟活動，海內外的跨境出行及經濟活動將陸續恢復，即使外圍環境仍複雜多變，商界普遍對明年經濟復蘇的期望轉趨樂觀。

陳茂波指出，在社會逐步復常、經濟稍穩之際，不少市民仍然期望逆周期措施中有著相當的紓困部份；但在經濟步向復蘇之時，同樣有迫切需要增撥資源，力求借助這道復蘇的動力，加速推動經濟發展，讓香港未來的社會和經濟建設能更快速、更有力、更穩妥。

他強調，不能忽略眼前的挑戰，也不能輕視長遠發展的必要，必須放眼長遠，看清未來發展與挑戰的大勢，才能把握到最大的空間，為社會加快創造財富，有更多的資源回應社會的各種需要，善用每一筆資源，定能為香港繪畫出更亮麗的前景。

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責任編輯：胡偉明