【有種好男人】女神李佳芯演吳偉豪阿媽　女神Ali堅持婚後唔停落嚟：咁先充實同圓滿

▲ 《有種好男人》

由馬德鐘、李佳芯（Ali）、吳偉豪（Ricco）、陳自瑤、徐榮、曹永廉、趙希洛、楊卓娜等參演的TVB劇《有種好男人》，將於下周一（12月26日）播出，演員陣容包括、胡諾言及張國強等。

繼2020年《殺手》的貪錢單親媽媽、2018年《BB來了》的新手港女媽媽及2017年《與諜同謀》的女強人媽媽後，女神李佳芯將於新劇《有種好男人》第4度挑戰人母角色，並跟「馬神」馬德鐘於2018年《跳躍生命線》後再續情緣。

憑《BB來了》首膺視后的Ali今次一再突破框架，飾演一名育有17歲兒子的「女神級」單親媽游子澄Charlie，劇中她與兒子苗成林Woody（吳偉豪飾）感情深厚，相處感覺猶如「前世情人」，Woody不但口甜舌滑，更Sweet爆暱稱媽咪為「游游」，惟兩母子的背景卻撲朔迷離……

戲外戲內似姊弟

日前，官方先後於社交網釋出3條預告片，劇情講述跟「釣金龜課程」人生教練岑曉婷（莊鍶敏飾）成為閨密的Charlie頻繁進出上流社交圈，繼而接近城中富豪蔣定天（張國強飾）並取得信任，惜令蔣定天的貼身保鑣楊日正（馬德鐘飾）起疑心。

然而「醉翁之意不在『蔣』」，原來Charlie的終極目標是日正，經常出沒於日正身邊的她，後來還入職對方的保安公司擔任文員，到底Charlie有何居心？當Charlie逐漸靠近日正，「醋意大發」的Woody則處處加以為難，並視日正為「渣男」。

對於首次演繹17歲兒子之母，Ali受訪稱困難在於要幻想養育了一個兒子17年的感覺：「對我嚟講呢件係好遙遠嘅事，初頭係需要啲時間去攞呢種感覺，同埋唔可以好似之前咁同啲小朋友一齊嘻嘻哈哈，要用另一種相處方式。」

幸她與Ricco一拍即合，戲外戲內均似姊弟般相處的兩人也慢慢拍出默契，Ali還大讚對方投入認真。

提到劇中造型充滿「仙氣」、在職場上也很有自己一套，問將來可恨做個內外兼備的職場媽媽？Ali說：「相信每個人喺唔同階段都希望Keep到最有光芒，我自己係一個停唔到落嚟嘅人，就算將來有家庭、生小朋友，我唔一定係工作，但一定會做自己想做嘅嘢。」

她並盼於演戲以外作多方面發展，她續道：「可以同時兼顧到幾樣嘢，咁個人先充實同圓滿少少。」

愈拍愈開心

至於現年24歲的Ricco今次卻要扮演17歲學生，笑稱最大挑戰是「外貌太成熟」，惟有靠服裝及髮型搭救。

有別之前在劇集《回歸》中的西裝眼鏡行政總裁Look，是次Ricco換上Casual衛衣、配戴耳環及以一頭攣毛示人。

被笑問可有信心憑「弟弟Look」再勁吸姐姐粉，Ricco笑道：「我Prefer《回歸》造型多啲，因為今次個攣毛係夾髮片同搽Mousse整出嚟，個髮片夾喺頭殼頂好辛苦，我驚會令髮線後移。」

談到跟Ali拍攝的第一場戲便要喊，當時只拍過《愛．回家之開心速遞》的Ricco坦言既緊張又大壓力，幸有Ali照顧愈拍愈開心：「見Ali同劇組相處融洽、好傾得埋，我都畀佢感染到，令我情緒Calm啲、可以演好場戲。」

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