【青年價值觀】青協調查：創業信心微升惟社會前景信心跌　6成青年欲移民

▲ 青協調查顯示僅約7成青年有意生育。（林宇翔攝）

港人移民潮持續，青協一項調查顯示，約半數受訪受訪青年認為創業比打工好，反映青年創業信心稍為回升，惟包括法治及新聞自由信心在內，多項個人、前景及社會環境信心指標普遍下降，青年實際社會及政治參與度均見下跌，做義工人數比率則減一半至36.7%；另僅約7成青年有意生育，多達59.6%青年希望移民。青協指數據反映部分青年對社會投入感下降，青年政治無力感亦增加，認為情況值得關注，相信社會各界需要充份合作配合，才能讓失去信心的青年有機會復元。

創業比打工好 約一半受訪青年認同

青協今日（18日）公布的「青年價值觀指標2021」結果，機構於去年12月8至24日以隨機抽樣方法，訪問531名年齡15至39歲青年；今次已是自1997年開始第19次調查。調查顯示，受訪青年認為創業比打工好的比率，由2018年43.3%低位，回升至去年50.7%；認為職業及培訓教育在社會認受性低的比率，由2017年59.8%，持續下降至2021年35.8%新低，反映青年對職業及培訓教育漸趨認同。

盼移民青年比率 徘徊6成

惟調查發現希望移民外國的青年比率，近年徘徊在6成左右，2021年最新比率為59.6%。自認對香港有歸屬感的青年，由2017年93.7%高位，持續下跌至2021年的62.6%；對香港人身分感自豪比率，則由2017年83.9%高位，下跌至2021年的62.3%低位。數據亦反映青年對中國人的身分認同，以及對國家情懷和歷史認識程度均有所下跌，認同自己是中國人的青年比率，由2017年86%，輾轉下跌至2021年54.3%；對中國人身分感到自豪的，則由2017年57.2%，大幅下跌至2018年22.7%，再回升至2021年36.1%；自認對國家有親切感和認識國家歷史，分別佔31.1%和48.8%。

青年對香港法治有信心比率，則由2017年88%高位，下滑至2019年32.9%低位，再微升至2021年39.4%；同意香港有新聞自由的比率，則由2017年90.8%，大幅降至2021年43.1%；認為網絡媒體報導新聞可信的比率為46.3%，稍高於電視、報紙的43.4%。

受訪青年做義工、慈善捐獻及擔任團體成員等參與度也呈跌勢，義工參與率由2017年68.2%高位，下降至2021年36.7%；表示有慈善捐獻的比率同期由2017年96.2%高位，下降至2021年60.5%；有擔任團體成員比率則由28.3%降至10.7%。而青年對結婚期望由2017年91.4%，下降至2021年81.8%；認為自己會生兒育女的比率更由2017年87.6%，下降至約7成。

同意市民意見對政府政策有影響力的比率，亦由2017年68.9%，大減至2018年21.7%，其後稍為上升至2021年32.3%；認為選舉投票有用和政黨可以反映民意的比率，則分別由2017年87.9%和63.5%高位，輾轉下滑至2021年的35.5%和35.1%；至於表示有留意社會政策消息的比率，則由2017年的86.8%，下跌至2021年的67.4%。

青協青年研究中心認為，青年對創業重拾信心，主要由於政府大力扶助初創企業，亦鼓勵和資助青年到大灣區內地城市發掘商機，加上愈來愈多青年選擇多重職業生涯的斜槓族，開拓更多發展空間及機遇。然而，疫情折騰多年，社會氣氛持續低迷，不同價值觀指標均呈下降趨勢，反映部分青年對個人、前景及社會環境等方面的信心普遍下降，對未來欠缺明確方向，相信社會各界需要充份合作、支持和配合，才能讓青年有調整復元的機會。隨著政府即將公布《青年發展藍圖》，青協盼當局正視青年的價值轉變，特別就青年精神健康及正向發展、社會參與及資本累積等，提供多元選擇和出路，重建青年信心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅