ToNick X KOLOR組期間限定樂隊　全場唱生日歌為阿昇慶生

▲ 兩天限定樂隊ToNicKOLOR同以棒球外套隊服現身，一口氣合唱出雙方的7首作品。

ToNick 及 KOLOR合體成「ToNicKOLOR」，以「Stay Awake」作為是次演唱會主題的《Harbour The Sonic - ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022》於今明（12月17至18日）假西九文化區舉行一連兩場期間限定演出。

演唱會開首，由新生代樂隊Revery擔任暖場嘉賓，唱出《Mario》、《LOL》及《門前雪》3首自己的作品，帶大家進入搖滾的世界。

接著，兩天限定樂隊 ToNicKOLOR 一同以棒球外套隊服現身，一口氣合唱出雙方的 7 首作品， 分別是《圍城》、《長相廝守》、《大吟釀》、《水滾茶靚》、《無雙》、《天地會》及《好想拯救地球》。

當中，《無雙》更是今次 ToNicKOLOR 特意夥拍梁柏堅填詞打造的演唱會主題曲，現場氣氛瞬間炒熱。

談合作原因

談及促成是次演唱會的因由，ToNicKOLOR坦言幾年前已有意合作，不知為何現在才成事，主音Sammy及恆仔更鬼馬一同做出「心心」的手勢，看來十分喜歡是次的合體。

其後舞台便交給KOLOR，唱出自己的歌曲《天地無用》、《公路之星》、《愚公》及 《時差》。

唱到《時差》時，恆仔連同電子琴再度登場，與 KOLOR 合力演出，迷倒現場不少樂迷！

ToNick 接力登上舞台，連唱《鬼滅之日》、《量子糾纏》、 《光合作用》及《Go 4or It》4 首自家作品，逐邀出 Sammy 出場合唱 ToNick 的《阿飛與阿基》，以音樂代言，為迷失的樂迷唱出希望，熱血地散發正能量！

演唱會中段，KOLOR 帶大家走進窩心的音樂中，帶來《可再遇見》、《那年那天》、 《過客》、《Black Coffee and Sleeping Pills》及《追求》，從「看世界錯對一一顛倒都不再意外」，到「靈魂飄 愛沒有動搖」，與樂迷穿過離散的現況，再用愛圍爐取暖。

ToNick 及後與 Sammy 一起，以一連串最擅長的俏皮口語歌，分別是《窮》、《雪糕糯米糍》、《海膽生毛》及 ToNick 成名作《Last Christmas》帶動全場氣氛。

最後，大會送上鳴謝名單時，樂迷突然自發大合唱「回贈」ToNicKOLOR 製造驚喜，突如其來的驚喜令8位成員都看呆、大叫感動。樂迷更隨即「加碼」，與ToNicKOLOR為今日（12月17日）正日生日的KOLOR樂隊Bass手阿昇來一個生日歌大合唱，現場氣氛非常溫馨。

全場生日歌慶祝

ToNicKOLOR隨後終極合體獻唱《海底隧道》、《時間的初衷》、《T.O.N.I.C.K》及 《了不起》4 首雙方的歌曲，以重燃樂迷對生活的熱情作結。但樂迷仍意猶未盡，齊聲召喚ToNicKOLOR Encore。

ToNicKOLOR亦十分配合，Encore部分帶來《我不能忘記你》、《好心分手之做乜分手》、《異相》及《留言短訊》4首歌，唱到最後一首《留言短訊》時，幾位成員更順應樂迷意，於僅攝氏10度的天氣下，脫掉上衣一展肌肉獻唱。

期間主音Sammy的太太盧巧音更驚喜捧著蛋糕現身，全場再度為阿昇合唱生日歌慶祝，亦為是次演唱會劃上完美句號。

對於今次合作開騷，ToNicKOLOR直言十分享受，感覺像回到Band Show時期一樣，可以親身感受樂迷的熱情。

ToNicKOLOR更稱以往於室內演出兩隊都各有脫衣的傳統，故樂迷都習慣叫「除衫」，而今次於嚴寒及室外下脫衣，都算是破天荒第一次。

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