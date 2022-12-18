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立法會補選4人大熱當選　背景、定位、加持缺一不可？

政治 16:47 2022/12/18

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立法會補選結果出爐，4名當選者都是大熱，結果可說一如預期。（曾耀輝攝）

立法會補選結果出爐，4名當選者都是大熱，結果可說一如預期。創科是香港未來重要發展路向，三位有科研背景者之中，知名度較高的商湯科技香港總經理尚海龍，及中大工程學院副院長黃錦輝黃錦輝，雙雙勝出，但工聯會的李廣宇則落選。

孫東辭任議員出任創新科技及工業局局長，黃錦輝一直被視為代替孫東的人，因此早已是大熱。尚海龍則得到中資力量和創科界等力撑。李廣宇雖然曾從事金融科技工作，但畢竟以工聯會「牌頭」出戰，代表勞工界的意味更為明顯。

今次成為「票王」的民建聯黃永光，也有行業優勢，因不少人投票時，會考慮議會結構和香港發展需要，主打發展中醫的黃永光，不僅有建制最大黨民建聯加持，更有其行業背景優勢，當選亦是意料之中。黃永光今次捲土重來，是民建聯深思熟慮後、排除其他資深黨員而力捧，看中的，亦是其中醫背景。

另一勝出的澳門前特首何厚鏵之姪何敬康，背靠勢力擴張的新民黨，又有新民黨主席葉劉淑儀加持，加上其家族背景和定位，一直被看高一綫。

立法會補選結果，4個當選人包括︰民建聯陳永光（1,028票）、中大工程學院副院長黃錦輝（983票）、新民黨何敬康（833票）、商湯科技香港總經理尚海龍（812票），落選者︰全國港澳研究會理事黃梓謙（791票）、工聯會李廣宇（781票）。

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撰文 : 傅流螢

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