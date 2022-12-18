【芷希換心】內地遺心自獲取至開始移植不足3小時　盧寵茂：9港人內地離世後捐出器官

▲ 內地遺心由從獲取至開始移植不足3小時 盧寵茂：9港人內地逝世後捐贈器官

患上「擴張性心肌病變」的4個月大女嬰芷希昨接受來自內地的遺心移植，手術成功，新心臟運作理想，但芷希目前仍在兒童醫院治療部留醫。有內地媒體報道，兩地醫療團隊、深圳與香港海關曾進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4小時的心臟保存極限時間賽跑，最終該遺心從獲取到運送到港展開手術，用了不足3小時。

據內地媒體報道，在換心手術當日下午5時24分，內地開始摘取捐贈者的心臟，用了48分鐘完成。救護車之後將心臟運到深圳灣口岸，兩地用了8分鐘完成交接，救護車之後在警車護送下，送到香港兒童醫院，到晚上8時13分，移植手術開始。

負責本次兩地醫療應急救助聯絡工作的中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）負責人王海波介指，在12月15日下午約4時，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，由於屬極低體重捐獻者，等待名單上的1153名患者均未合適接受捐贈，為避免寶貴的可移植器官的浪費，緊急啟動了內地與香港的醫療救助人體器官共享預案。

中國人體器官捐獻與移植委員會主任黃潔夫指，每個環節的每名參與者，在極短時間內為拯救芷希的生命全力以赴，實現歷史性突破。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前有超過3500名香港居民在COTRS等待器官移植，近1,000名香港居民透過公平公正的器官分配與共享接受了移植手術；同時有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，挽救了24名內地同胞的生命，希望藉今次建立長效機制，將香港的醫院納入系統，最大限度利用公民逝世後捐獻器官，拯救兩地居民的生命。

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記者：鄧凱文