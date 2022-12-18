  • 14°C
香港時間 : 20221218日 (週日) 17:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芷希換心】內地遺心自獲取至開始移植不足3小時　盧寵茂：9港人內地離世後捐出器官

社會 16:49 2022/12/18

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

內地遺心由從獲取至開始移植不足3小時　盧寵茂：9港人內地逝世後捐贈器官

患上「擴張性心肌病變」的4個月大女嬰芷希昨接受來自內地的遺心移植，手術成功，新心臟運作理想，但芷希目前仍在兒童醫院治療部留醫。有內地媒體報道，兩地醫療團隊、深圳與香港海關曾進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4小時的心臟保存極限時間賽跑，最終該遺心從獲取到運送到港展開手術，用了不足3小時。

據內地媒體報道，在換心手術當日下午5時24分，內地開始摘取捐贈者的心臟，用了48分鐘完成。救護車之後將心臟運到深圳灣口岸，兩地用了8分鐘完成交接，救護車之後在警車護送下，送到香港兒童醫院，到晚上8時13分，移植手術開始。

負責本次兩地醫療應急救助聯絡工作的中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）負責人王海波介指，在12月15日下午約4時，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，由於屬極低體重捐獻者，等待名單上的1153名患者均未合適接受捐贈，為避免寶貴的可移植器官的浪費，緊急啟動了內地與香港的醫療救助人體器官共享預案。

中國人體器官捐獻與移植委員會主任黃潔夫指，每個環節的每名參與者，在極短時間內為拯救芷希的生命全力以赴，實現歷史性突破。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前有超過3500名香港居民在COTRS等待器官移植，近1,000名香港居民透過公平公正的器官分配與共享接受了移植手術；同時有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，挽救了24名內地同胞的生命，希望藉今次建立長效機制，將香港的醫院納入系統，最大限度利用公民逝世後捐獻器官，拯救兩地居民的生命。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」　做植髮手術失敗致器官衰竭身亡
12:17 2022/12/05
【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」　做植髮手術失敗致器官衰竭身亡
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
12:22 2022/12/09
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
【器官捐贈】 消息：港府首安排中港器官捐贈　涉兒童醫院4個月大嬰兒
14:01 2022/12/17
【器官捐贈】 消息：港府首安排中港器官捐贈　涉兒童醫院4個月大嬰兒
【器官捐贈】4個月大女嬰成功移植來自內地心臟　當局稱合乎法規屬特事特辦
16:51 2022/12/17
【器官捐贈】4個月大女嬰成功移植來自內地心臟　當局稱合乎法規屬特事特辦
【器官捐贈】何繼良：兩地合作利多於弊　恆常化制度仍屬敏感議題
18:24 2022/12/17
【器官捐贈】何繼良：兩地合作利多於弊　恆常化制度仍屬敏感議題

你可能感興趣

【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」　做植髮手術失敗致器官衰竭身亡
12:17 2022/12/05
【脫髮困擾】30歲禿頭男「好想結婚」　做植髮手術失敗致器官衰竭身亡
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
12:22 2022/12/09
【致命惡菌】女子食海鮮腳腫發燒染創傷弧菌　8小時內器官衰竭亡
【器官捐贈】 消息：港府首安排中港器官捐贈　涉兒童醫院4個月大嬰兒
14:01 2022/12/17
【器官捐贈】 消息：港府首安排中港器官捐贈　涉兒童醫院4個月大嬰兒
口罩 傳染病 肺炎 新冠肺炎 疫情 快速測試 張舉能 新冠肺炎疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新冠肺炎】樂壇天后張靚穎自爆「主動中招」　引發公關災難道歉：自己也覺得不妥
15:47 2022/12/17
【新冠肺炎】樂壇天后張靚穎自爆「主動中招」　引發公關災難道歉：自己也覺得不妥
【當街擄人】擄人上車片曝光女事主狂叫救命　懲教人員未能勸阻【有片】
14:56 2022/12/17
【當街擄人】擄人上車片曝光女事主狂叫救命　懲教人員未能勸阻【有片】
【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心
今日 01:30
【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心