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【驚人發現】男子網上睇婚禮片　驚見新娘是老婆決意告妻

親子 17:05 2022/12/18

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男子網上睇婚禮片，驚見新娘是老婆，決意告妻。

許多人都會上網睇片，但如果有一天有驚人發現，又應如何處理？內地一名男子日前無意間在網上觀看一段婚禮影片，竟然發現新娘是自己老婆。經調查後，男子才得知老婆竟回家鄉跟另一名陌生男人再婚。男子發現自己被老婆背叛後，決定從法律途徑向妻子提出上訴，並表示要令對方「受到應有懲罰」。

最新影片：

綜合內地媒體報道，江蘇淮安一名男子上星期五（16日）在無聊期間玩手機，看到一段婚禮影片，其後竟發現影片中的新娘，正正是自己老婆。

男子經多方打聽後，得知老婆原來在未有離婚的情形下回到貴州家鄉，並另結新歡，已進展到婚嫁階段。男子一直蒙在鼓裡，憤怒表示「一定要令妻子付出代價」，後來經身邊人苦勸下，著他「念在2個孩子份上，先冷靜一下」。

男子轉念後，決定收集老婆外遇相關證據，向她提出法律訴訟，讓妻子受到應有懲罰。

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責任編輯︰王明芳

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