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【立法會補選】陳永光︰當選意味選委支持中醫發展　黃錦輝未回應涉遲交支持同意書

政治 17:04 2022/12/18

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立法會選委會界別補選今日舉行。（曾耀輝攝）

立法會選委會界別補選今日舉行，民建聯陳永光、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨何敬康及商湯科技香港公司總經理尚海龍當選。其中，陳永光以1,028票成為「票王」。

陳永光表示，感謝選委的信任，又承諾進入議會後，會履行議員責任，「方方面面都關心，服務社會。」他又指，立法會一直都沒有中醫代表，認為自己今次成功當選，意味選委支持中醫在港發展。

不過，其中兩名參選人黃錦輝和尚海龍，被指涉嫌遲交選舉廣告支持同意書。

選前被涉嫌遲交選舉廣告支持同意書的黃錦輝，今日被問及事件時，未有回應會否擔心有人提出選舉呈請。對於今次當選，他表示感到開心，並指目前首要任務是推動香港成為國際創科中心。

同樣被指漏交選舉廣告支持同意書的尚海龍則解釋，事件涉及自己不足10歲的女兒，稱若要簽署同意書，就變成自己簽給自己，覺得不太合理；又強調，所有個人和機構的支持者，都已簽署同意書。對於本次當選，他形容是一份責任和一份壓力。

至於新民黨何敬康，認為成功當選的最大功勞是新民黨上下，又指希望可以將愛國愛港、理性、有國際視野的聲音帶入議會。

工聯會的李廣宇以781票再度落敗，得票更是6名參選人中最低。會長吳秋北認為，有需要檢視選委會的結構能否反映勞工界聲音。他指，「社會整體情況能夠反映於選委結構，在現在情況，我們要再檢視打工仔的聲音、勞工的聲音是否因此而受到遏抑。」

另外，四名當選人，會在明天上午10點的立法會綜合大樓會議廳進行宣誓，特首李家超會為當選者監誓。

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責任編輯：關景騰

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