【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行

現在王論香港或台灣都不常見多孩家庭，但有位開了一個「林叨囝仔 The Lins' Kids」專頁的台灣靚媽網紅Sydney，現年33歲卻育有6名孩子，而且更在今年10月於社交平台公布懷有第7胎，讓她大為驚喜表示：「生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記。」

Sydney之前從事保險業，21歲時和大她10年任獸醫的丈夫結婚。二人婚前夫妻決定婚後不避孕，因為認為小孩是上帝的恩典，來幾個就生幾個。結果因為夫妻十分恩愛，她在22歲生下長子，之後平均每2年生1個，現時育有2仔4女，她也不時在社交平台分享一家日常事。

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▲ 台灣靚媽網紅Sydney與丈夫。

在今天凌晨，她公布之前所陀BB的性別為男，更半開玩笑地說：

終於可以揭曉小七的性別了✌️我們當然是男生女生都愛，但還是會偷偷期待來個男寶，滿足一下媽媽收集挫冰的料：仙草！

沒錯～～小七的小名就叫做仙草🤣

需要幫大家複習一下目前有哪些料嗎？

糯米、圓仔、芋圓、杏仁、粉圓、粉粿、仙草，再湊一個料，八寶冰就有了

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出門旅行大陣仗

而這位靚媽因為「中獎」多次，可說「陀到慣」，因此大住腹也照與丈夫往日本旅行，而且不只是夫婦二人出發，而是與所有子女同行，所以「8.5個人」齊出發，而且遠要是冬天要攜較多衣物的季節出行，必然十分大陣仗。

所以早兩天她為旅行執拾行李，便發文稱：「被行李淹沒了，我到底出不出的了家門啊！8個人前往雪地堪稱大遷徙，差不多把整個家都要搬走了😂目前行李進度30%⋯⋯」

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順利到達目的地

結果她在今天出發，並已到達目的地。可是與那麼多小朋友出埠、隨身物件超多，不禁令人擔心遺漏東西，她就表示：「3小時的飛行，除了差點沒趕上登機(?)、薇薇大便兩次、登機證缺一張掉地上、GoPro忘記拿下飛機以外，一切都很好」

於是有網民留言安慰可在當地買GoPro，Sydney回覆幸及時發現，有折返回機上拿回GoPro。

此外，網民亦紛紛留言表示佩服：「好厲害！好強大的爸媽！幸福的孩子們！」、「這陣仗也太強大了」、「超級無敵霹靂強的父母」。

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