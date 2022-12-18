【媽媽的味道】媽媽臨終前煮最後一餐塞滿雪櫃　兒子邊哭邊嚐「媽媽的味道」

▲ 媽媽臨終前為兒子煮了大量食物，並收藏在雪櫃裡，讓兒子日後可以吃到「媽媽的味道」。

世上只有媽媽好！阿拉伯一名男子，早前在網上上載了一條影片，片中他邊哭邊嚐咖喱牛肉飯，原來這碟美食是他媽媽臨終前為他煮的最後一餐。媽媽為了讓孩子吃到「媽媽的味道」，竟在離世前煮了大量的食物，並收藏在雪櫃裡冷凍，令兒子忍不住邊哭邊食。

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綜合外媒報道，該名阿拉伯男子，早前上載了一條影片上Tik Tok，他邊哭邊嚐咖喱牛肉飯，並表示：「不是不高興，而是想念，仍然處於母親突然去世的震驚階段，法蒂哈獻給心愛的母親。」男子吃著吃著，忍不住憶起亡母便哭了，更對母親的手藝讚不絕口說到：「 味道還是一樣。」

據報道指，其母為他準備了大量的食物，並收藏在雪櫃裡冷凍，讓兒子能夠在她離世後，仍可以吃到她的手藝。男子非常珍惜母親的遺物，從影片中看到男子在品嚐母親留下來的咖喱牛肉飯，他把整碟咖喱牛肉飯吃得乾乾淨淨，就連調味葉也吃得津津有味，一丁點都不想浪費，最後更吸啜沾有咖喱的手指，他在視頻上也寫到：「 這是母親臨終前的心意，也是我和母親最後的回憶。」

男子來不及見母親的最後一面，讓他難以釋懷，也成了他一生的遺憾。

請原諒我在你生命的最後時刻，無法在你身邊和你道別，如今你已經37天離開人世，但是我依然想念著您。

影片曝光後，不少網民在其Tik Tok帳戶留言安慰他，並感動了網民，「母親似乎知道自己的生命即將結束，為孩子留下那美味的回憶， 讓孩子依舊能以味道思念自己。」

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責任編輯︰王明芳