【YOLICA】葛綽瑤自認佛系對性不渴求　Yoyo疑守身如玉導致男友出軌

▲ 葛綽瑤（Yoyo）自認佛系冇「需要」。

參加ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》的葛綽瑤（Yoyo），雖然最後三甲不入，也沒被選入COLLAR，但發展十分理想，工作不斷，人氣不斷上升，成新一代宅男女神。

早前，Yoyo接受森美、火火（李家榮）及劉翁主持的商台節目《公子會》訪問，大談以往的戀愛經歷。

現年23歲的Yoyo在節目透露，她其中一名前男友是同校學長，但初時未有留意對方：「本身點解會留意呢班師兄，係因為當中有個師兄鍾意咗我好耐，但我就冇喜歡佢。」

Yoyo回憶稱，被該名暗戀她的學長展開「進擊的追求」，每早站在同一位置等她上學，令其大感壓力。

森美形容直指，對方屬痴漢行為，而Yoyo亦指早拒絕對方，表明立場，也不願做娘娘收兵：「當feel到時已經即刻拒絕咗佢，我唔係好鍾意人哋keep住咁做，而我又唔係想同佢發展，所以叫佢唔好再等我，但第二日佢都仲係度。」

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▲ Yoyo早前接受森美、火火及劉翁主持的商台節目《公子會》訪問。（Facebook圖片）

經常被背叛

火火問到目前感情狀況，Yoyo自認是「A4」，即是單身、曾有過4段感情。她透露該4段感情中，其中兩段都是男方移情別戀而分手，同校學長為其中一人。

Yoyo透露：「佢控制慾比較強，導致我兩年幾都冇異性朋友。去到佢要升大學去O camp，佢讀傳理系所以女仔比較多。記得有次佢呃我話去旅行，本身話去5日，去到前一日又話其實去10日，再發現成團十幾個人但得兩個男仔。」

火火聞言即謂：「咁梗係呃你啦！」她續指之後曾與一名同學拍拖，二人分手後，才有人告知該名男同學曾背她單獨約女生唱K。

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暗示沒有性需要

Yoyo自認易呃，亦不會管對方，認為兩個人一起應該要互相信任。森美問到可有被她斷正過？Yoyo直言：「有，好快畀我發現，所以唔知算唔算（拍拖）。淨係拖過手，同埋錫過一次。原來佢唔係有另一個，係有另外3個。」

火火再分析指出，Yoyo幾段戀情均屬同一原因分手，認為她自身一定有問題要檢討。

結果，Yoyo終於肯坦白講出真相：「可能就係因為我冇喺身體上畀佢哋發洩。」

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眾主持聞言即恍然大悟，火火再追問：「肯定係啦！咁你依家仲係？」但她避答，僅承認可能以前「太乖」致分手。

森美即「突破盲腸」指出問題重點：「你守身如玉齋拍拖而令男仔走！」Yoyo也自認佛系，暗示沒有性需要：「係，我自己冇乜太大呢個慾望。」

火火便開玩笑指她適合與較年長人士拍拖，劉翁更指她要看對方是否有樂悠卡，認真抵死。

▲ Yoyo在早前播出的《季前賽》內，與姜濤有感情線。

《全民造星IV》出身

Yoyo去年參加《全民造星IV》後入行，雖然未獲安排入女團，但被公司賞識火速力捧，比如主持《Art Like 大本營》、《超識玩》，此外更獲安排在ViuTV重頭劇《季前賽》當女一，飾演痴女「河馬」，與MIRROR人氣王姜濤在劇中有感情戲。

此外，她亦獲不少廣告商垂青，是上位中的新晉藝人。

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