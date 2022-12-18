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【保暖大法】最保暖蓋被大法　專家教3張被正確先後次序

保健美顏 18:44 2022/12/18

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

蓋被次序對保暖很重要。

寒冷天氣警告生效，天文台今早（18日）錄得最低氣溫9.4度，預測未來一兩日仍然寒冷，明早市區最低氣溫約9度，新界再低幾度。寒冷天氣想一覺好眠，不用感到冰冷？其實蓋被次序也很重要，只要正確蓋被，則可保身體溫暖。

最新影片：

正確的蓋被次序其實是需要3張棉被，分是為毛毯、薄毯及棉被。先把厚重保暖的毛毯鋪在床單上做底層，躺在毛毯上，再蓋棉被，最後在棉被上蓋薄毯，就能把溫度鎖住，達致保暖。

有日本節目就曾進行實測，分別嘗試3種蓋被順序

  • 方法一：先蓋羽絨被，再蓋毛毯
  • 方法二：先蓋毛毯，再蓋羽絨被
  • 方法三：毛毯墊在床上，身上蓋羽絨被

結果發現，經檢測不同蓋被方式下的溫度，發現第2種方式是21.7℃，而第3種方式是25.6℃，被內溫度可相差近4℃。節目請來專家解釋，身下鋪毛毯，可減少體溫流失；而由羽毛組成的羽絨被，則要靠體溫膨漲才能達致保溫功效，因此愈貼近身體，才愈能保溫。

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責任編輯：羅嘉欣

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