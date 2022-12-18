【立法會補選】劉兆佳︰當選者有兩大致勝共通點　具專業背景及個人政黨關係支持

▲ 劉兆佳分析指，4位當選者有兩大致勝的共同點。（資料圖片）

立法會補選結果今日出爐，劉兆佳分析指，4位當選者有兩大致勝的共同點，分別是具專業背景，及在愛國陣營中有個人或政黨關係的支持。

劉兆佳今日接受電台訪問時指，當選者具有專業背景，與上周四舉行的港區人大選舉結果差不多，反映選委較支持具專業背景的參選人，相信其背景可配合港府及中央推動創新科技發展的路向，幫助香港推動產業轉型。

至於另一個共同點，劉兆佳指，當選者在愛國陣營中有個人或政黨關係的支持。

不過，工聯會李廣宇今次再度落敗，連同日前港區人大選舉，工聯會派出的候選人再次失利。被問及會否與選舉工程有關，抑或反映工商界與勞工界的矛盾？劉兆佳認為，不能下此判斷，相信或與候選人質素有關，以致未能獲選委支持及信任。

對於本身是中大工程學院副院長的黃錦輝當選，令議會具大學學者背景人數增加，劉兆佳認為，以往學者對參政較抗拒，因不想因鬥爭而付出政治代價，但現在愛國者治港制度下，沒有此情況，願意貢獻自己所長及學識，為香港及中央推動實際發展，改善民生。

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責任編輯：關景騰