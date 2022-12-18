【立法會補選】陸啟康︰選舉非賽跑　並非用時間決定選舉成功與否

▲ 陸啟康選後表示，今次補選投票和點票過程暢順，充分體現公開、公平、誠實的原則。（資料圖片）

本次立法會補選點票以1小時完成，比預計時間短，選管會主席陸啟康強調，選舉不是賽跑，非用時間決定選舉成功與否。

陸啟康選後表示，今次補選投票和點票過程暢順，充分體現公開、公平、誠實的原則。

本次選舉的點票及公布結果合共約1小時，與去年的立法會選委會選舉用了3小時17分鐘相比，本次點票時間縮短超過兩小時。陸啟康表示，選舉不是賽跑，不能用時間判斷是否成功，但強調會致力在公平公正的原則下提高效率。

而今次選舉有1307名選委投票，投票率則為90.7%。陸啟康指，投票率高低涉及眾多因素，不方便及不可能推測箇中因素。

此外，選管會至今收到6宗投訴，大部分與選舉廣告有關。他重申，不會評論個別候選人遲交選舉同意書會否影響公平性，並強調會跟進任何違反指引的行為。

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責任編輯：關景騰