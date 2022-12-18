【強制檢測】21處納強檢 將軍澳富康花園、荃灣麗城花園、馬鞍山銀湖天峰等上榜【附名單】
社會 22:00 2022/12/18
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月12至12月18日間，曾身處21個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月19或12月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 將軍澳富康花園7座
- 荃灣麗城花園3期7座
- 馬鞍山銀湖‧天峰6座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
- 薄扶林置富花園富豪苑
- 屯門寶怡花園2座
- 藍田滙景花園1座
- 上水上水中心5座
- 粉嶺粉嶺中心H座
- 沙田沙田第一城42座
- 油塘高翔苑高鳳閣
- 上水上水紀律部隊宿舍B座
- 北角百福花園家福閣
- 觀塘康麗園C座
- 深水埗欽州街34-42號永明大廈
- 元朗溱柏5座
- 大圍金獅花園金康閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 九龍城東頭(二)邨康東樓
- 沙田水泉澳邨樂泉樓
- 鴨脷洲漁安苑珊安閣
- 馬鞍山欣安邨欣頌樓
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責任編輯：黃小冰