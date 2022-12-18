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【強制檢測】21處納強檢　將軍澳富康花園、荃灣麗城花園、馬鞍山銀湖天峰等上榜【附名單】

社會 22:00 2022/12/18

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月12至12月18日間，曾身處21個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月19或12月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 將軍澳富康花園7座
  • 荃灣麗城花園3期7座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰6座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座
  • 薄扶林置富花園富豪苑
  • 屯門寶怡花園2座
  • 藍田滙景花園1座
  • 上水上水中心5座
  • 粉嶺粉嶺中心H座
  • 沙田沙田第一城42座
  • 油塘高翔苑高鳳閣
  • 上水上水紀律部隊宿舍B座
  • 北角百福花園家福閣
  • 觀塘康麗園C座
  • 深水埗欽州街34-42號永明大廈
  • 元朗溱柏5座
  • 大圍金獅花園金康閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 九龍城東頭(二)邨康東樓
  • 沙田水泉澳邨樂泉樓
  • 鴨脷洲漁安苑珊安閣
  • 馬鞍山欣安邨欣頌樓

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責任編輯：黃小冰

 

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