【強制檢測】21處納強檢　沙田第一城、馬鞍山銀湖天峰、將軍澳富康花園、荃灣麗城花園等上榜【附名單】

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月12至12月18日間，曾身處21個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月19或12月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳富康花園7座

荃灣麗城花園3期7座

馬鞍山銀湖‧天峰6座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

薄扶林置富花園富豪苑

屯門寶怡花園2座

藍田滙景花園1座

上水上水中心5座

粉嶺粉嶺中心H座

沙田沙田第一城42座

油塘高翔苑高鳳閣

上水上水紀律部隊宿舍B座

北角百福花園家福閣

觀塘康麗園C座

深水埗欽州街34-42號永明大廈

元朗溱柏5座

大圍金獅花園金康閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

九龍城東頭(二)邨康東樓

沙田水泉澳邨樂泉樓

鴨脷洲漁安苑珊安閣

馬鞍山欣安邨欣頌樓

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責任編輯：黃小冰