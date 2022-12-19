【世界盃決賽】阿根廷互射12碼4:2　總比數7:5奪冠　法國隊加時3:3二度追和

▲ 世界盃決賽阿根廷奪冠。互射12碼贏4:2總比數7:5取勝。(法新社圖片)

卡塔爾世界盃決賽周，上演決賽大戰，由阿根廷硬撼上屆盟主法國，勝出的一隊，將第3度成為世界盃冠軍。雙方戰至120分鐘以3:3打成平手，要互射12碼爭勝。阿根廷互射12碼4:2取勝，總比數7:5奪冠。

▲ (陳靜儀攝)

戰至24分鐘，迪馬利亞引球入禁區被踢跌，阿根廷獲判12碼，由主將美斯主射破網，阿根廷領先法國1:0。在35分鐘，迪馬利亞接應傳送，小禁區頂射成2:0。

法國下半場78分鐘獲12碼。由安巴比勁射破網，追成2:1。3分鐘後安巴比再射破網追平2:2。令安巴比在今屆神射手榜以7球，領先美斯的6球。戰至108分鐘，加時下半場美斯禁區執雞再次領先，阿根廷3:2法國。射手榜追平7球。

116分鐘，法國隊再獲12碼，安巴比射入12碼，大演帽子戲法，追和3:3，雙方要互射12碼爭勝；安巴比以8球再次領先射手榜。

互射12碼階段，法國隊先射。

第一輪球王對決，法國由安巴比先入第一球；阿根廷美斯亦射入首球。12碼對決1:1。

第二輪，阿根廷門將撲出，法國隊射失。阿根廷戴巴拿射入領先。12碼對決1:2。

第三輪，法國隊再次射失。阿根廷射入。12碼對決1:3。

第四輪，法國隊射入。阿根廷射入取勝。12碼對決2:4。阿根廷以總比數7:5奪冠。

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▲ (陳靜儀攝)

半場阿根廷2:0領先，奪冠機率大增。馬會半場最新賠率，阿根廷勝只有1.03倍，打和10.5倍，法國反勝有24倍。

▲ 馬會半場賠率

有商場設置大螢幕免費播放賽事，大批球迷坐滿商塲地面，感受熱鬧氣氛。不少支持阿根廷的球迷，心情相當興奮。

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責任編輯 李志強