【濕地保育】年輕人斥數百萬元朗魚塘養蝦  擬推網購拓銷路

▲ 程詩灝表示，他們以環境友善方法養殖白對蝦，8個月大已巨型過手掌大小。（湯致遠攝）

政府在《施政報告》提出制定漁農業可持續發展藍圖，當局亦正就北部都會區設立濕地保育公園進行可行性研究。位於南生圍以南、濕地緩衝區內的元朗山貝村，有年輕養殖戶向村民租用魚塘，投資數百萬元養殖在白對蝦，但受制於內地蝦及入口急凍蝦以平價批發應市，令本地蝦的價格受壓，唯有供應相熟街市檔販及私房菜；亦因為銷售渠道有限，他的蝦將錯就錯養至8個月大、變得更肥美再出售，將計劃推出網購，並正研究養殖更大的羅氏蝦。



在南生圍南面的山貝村，早年村民曾在魚塘養殖元朗烏頭、養鴨等，近年部分魚塘已荒廢。有塘主將魚塘出租予年輕人阿成，租了100萬呎魚塘，其中80萬呎用來養蝦，他表示計劃明年再租多100萬呎魚塘。

由水族愛好者變養殖戶



本身玩水族的阿成，有養水族蝦，但因為健身時要攝取大量蛋白質，主要吃雞肉和蝦，「發現原來增一磅肌肉咁貴」。他自言自己喜歡吃蝦，花3年時間學習養蝦，發現自己養的蝦同街市的蝦，味道不同，「街市賣的蝦越大越不好食，所以決定自己養，其實幾燒銀紙。」

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白對蝦養足8個月到手掌大小



他堅持用環境友善方式養殖白對蝦，單是開井抽取地下水已花數十萬元，水質屬咸淡水，不用抽海水或河水使用，不會引來外來物種；另外會控制水質的礦物、金屬、微生物等水體平衡，在水中加入益生菌，養水藻作為蝦的食物，而不是餵蝦糧魚糧，另要監察水質含氧及排泄物阿摩尼亞水平。「我們的塘壆無咁斜，俾鷺鳥等雀仔可以企到塘邊，將浮面的老弱病蝦都吃掉，減低塘內感染爆發的可能性。」



他指本港不少養魚戶因為養蝦利潤高過養魚，因此轉型養蝦。合作推廣的生態魚蝦蟹養殖與保育顧問程詩灝指出，通常漁民用基圍或田基養殖的蝦，俗稱「基圍蝦」，本港常養包括白對蝦、羅氏蝦、沙蝦等。而不少急凍鋪有售的越南虎蝦，屬體型龐大的斑節蝦，肉厚多膏。至於赤米及花竹是海蝦，體型偏小，同樣爽甜。

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阿成主要養殖由內地引入的白對蝦及羅氏蝦苗，通常3個月一造，以一斤40隻為例，行內稱為「40頭」，每斤白對蝦售約110元；但他指內地蝦以低價出口香港，批發價低至20至40元，街市只賣60至70元一斤。由於他堅持「合理價」出售，價錢同市價相差近一倍，只有售予相熟街市檔販及私房菜餐廳。



他說，因為不想花盡心機養殖但低價出售，因此一直養至8個月成為市場較少見的巨型白對蝦，一斤才10隻，每隻有手掌大小，每斤售200元，但貨量不多，「如果俾人壓榨，不如我自己再養下去唔賣住。 」



其養殖方法，魚塘年產約12萬至15萬斤蝦，存活率高，交貨400隻只有10隻死，死亡率只有2.5%，「甲殼類就死，會分泌毒素，若處理不好，肉質好易霉。」但為了增銷售渠道，程詩灝表示，正研究將白對蝦冰鮮在網購出售；阿成亦未有放棄，正養殖體型更大的羅氏蝦，期望有更多出品推出市場。

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本報記者 吳雋妍

