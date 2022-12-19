  • 11°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 01:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濕地保育】緩衝區魚塘前景未明  憂被剔出無得保留

社會 00:58 2022/12/19

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鷺鳥在魚塘捕食白對蝦。（受訪者提供）

有環團指，現時濕地緩衝區的前景未明，不清楚當局如何就保育區及緩衝區劃界，憂慮在緩衝區的魚塘會被消失。環團指，不論魚塘納入保育區或緩衝區，未知將來政府的保育方向是否獲得保留。而若剔除於保育區外，發展風險更為極高。

政府早年提出收回700公頃私人濕地及魚塘，以建2,000公頃濕地保育公園。漁護署回覆本報查詢時指出，本地魚塘過去5年的面積大約維持於1,100多公頃，但沒有備存荒廢魚塘的數據。

年輕養殖戶阿成租用山貝村的魚塘，塘主的兒子是其「徒弟」，跟他學養蝦。政府近年提倡引入先進養殖技術，不過土地規劃令有心人未必敢投資下去，亦有老一輩地主已荒廢用地等收地；生態魚蝦蟹養殖與保育顧問程詩灝說：「新界北都會區的濕地保育，應汲取年輕一代睇法，保育地是否完全不准進入，成為永遠的禁區就叫好呢？」

    點擊圖片放大
    +2

保育區及緩衝區發展出路未確定

他指，現時政府進行的濕地保育研究，只是區分濕地核心區及緩衝區的劃界，但不清楚政府如何釐定其生態價值是否納入保育區，而保育區及緩衝區日後的發展出路亦不確定，因此不少在緩衝區的魚塘前景未明，窒礙本地養殖業發展。

他解釋，即使是位於私人地的濕地緩衝區魚塘，被政府收回納入保育區，仍要視乎政府對保育區的方向是否保留該養殖魚塘。

另一可能性是維持該魚塘在緩衝區，則要視乎政府如何「處置」緩衝區用地，例如收地發展房屋。第三個可能是該地不獲保留，剔除於緩衝區以外，其發展壓力最大，「雖然該魚塘是私人地，但如果周邊都有大規模房屋發展包圍，該魚塘最終會死。」

漁農業藍圖2023年匯報

漁護署表示，正就《北部都會區發展策略》中建議的濕地保育公園系統進行策略可行性研究，以確定具體位置／範圍及實施安排。有關研究範圍涵蓋包括元朗山貝村的魚塘。至於有關檢討濕地保育區及濕地緩衝區界線及發展限制事宜，並不包括在署方的策略可行性研究範圍中。

環境及生態局就表示，將與漁農業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，推動業界升級轉型，爭取於2023年內向立法會匯報藍圖的內容。在發展現代化和可持續的塘魚養殖方面，漁護署會透過實施《北部都會區發展策略》下的濕地保育公園系統，在濕地保育公園內的部分魚塘，引入先進的養殖科技，漁護署已委託顧問開展策略可行性研究，預計最快於2023年年底完成。

相關文章

【局長專訪】謝展寰︰北都濕地研重新劃界　釋緩衝區發展
00:00 2022/07/25
【局長專訪】謝展寰︰北都濕地研重新劃界　釋緩衝區發展
【環境保育】后海灣濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂人口大增壞生境
00:00 2022/08/16
【環境保育】后海灣濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂人口大增壞生境
【環境保育】濕地緩衝區擬重新劃界　環團推算南生圍以東發展機會大
00:01 2022/08/16
【環境保育】濕地緩衝區擬重新劃界　環團推算南生圍以東發展機會大
【簡約公屋】地盤涉及濕地緩衝區　環團分析生態影響及審批難度
06:02 2022/11/30
【簡約公屋】地盤涉及濕地緩衝區　環團分析生態影響及審批難度
【濕地保育】年輕人斥數百萬元朗魚塘養蝦 擬推網購拓銷路
今日 00:38
【濕地保育】年輕人斥數百萬元朗魚塘養蝦 擬推網購拓銷路

你可能感興趣

【局長專訪】謝展寰︰北都濕地研重新劃界　釋緩衝區發展
00:00 2022/07/25
【局長專訪】謝展寰︰北都濕地研重新劃界　釋緩衝區發展
【環境保育】后海灣濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂人口大增壞生境
00:00 2022/08/16
【環境保育】后海灣濕地緩衝區1年9宗改劃申請　環團憂人口大增壞生境
【環境保育】濕地緩衝區擬重新劃界　環團推算南生圍以東發展機會大
00:01 2022/08/16
【環境保育】濕地緩衝區擬重新劃界　環團推算南生圍以東發展機會大
新界 環境及生態局 北部都會區 新界北 漁農業 可持續發展 漁護署 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心
01:30 2022/12/18
【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
16:56 2022/12/17
【星二代】王敏德次女盡展優良基因　 王麗嘉泰國派福利挑戰父親容忍度【多圖】
【賭王千金】何超蓮與男友疑情變　一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎
15:54 2022/12/18
【賭王千金】何超蓮與男友疑情變　一個蛛絲馬跡被猜竇驍駙馬夢碎