【濕地保育】緩衝區魚塘前景未明  憂被剔出無得保留

▲ 鷺鳥在魚塘捕食白對蝦。（受訪者提供）

有環團指，現時濕地緩衝區的前景未明，不清楚當局如何就保育區及緩衝區劃界，憂慮在緩衝區的魚塘會被消失。環團指，不論魚塘納入保育區或緩衝區，未知將來政府的保育方向是否獲得保留。而若剔除於保育區外，發展風險更為極高。



政府早年提出收回700公頃私人濕地及魚塘，以建2,000公頃濕地保育公園。漁護署回覆本報查詢時指出，本地魚塘過去5年的面積大約維持於1,100多公頃，但沒有備存荒廢魚塘的數據。



年輕養殖戶阿成租用山貝村的魚塘，塘主的兒子是其「徒弟」，跟他學養蝦。政府近年提倡引入先進養殖技術，不過土地規劃令有心人未必敢投資下去，亦有老一輩地主已荒廢用地等收地；生態魚蝦蟹養殖與保育顧問程詩灝說：「新界北都會區的濕地保育，應汲取年輕一代睇法，保育地是否完全不准進入，成為永遠的禁區就叫好呢？」

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保育區及緩衝區發展出路未確定



他指，現時政府進行的濕地保育研究，只是區分濕地核心區及緩衝區的劃界，但不清楚政府如何釐定其生態價值是否納入保育區，而保育區及緩衝區日後的發展出路亦不確定，因此不少在緩衝區的魚塘前景未明，窒礙本地養殖業發展。



他解釋，即使是位於私人地的濕地緩衝區魚塘，被政府收回納入保育區，仍要視乎政府對保育區的方向是否保留該養殖魚塘。



另一可能性是維持該魚塘在緩衝區，則要視乎政府如何「處置」緩衝區用地，例如收地發展房屋。第三個可能是該地不獲保留，剔除於緩衝區以外，其發展壓力最大，「雖然該魚塘是私人地，但如果周邊都有大規模房屋發展包圍，該魚塘最終會死。」

漁農業藍圖2023年匯報



漁護署表示，正就《北部都會區發展策略》中建議的濕地保育公園系統進行策略可行性研究，以確定具體位置／範圍及實施安排。有關研究範圍涵蓋包括元朗山貝村的魚塘。至於有關檢討濕地保育區及濕地緩衝區界線及發展限制事宜，並不包括在署方的策略可行性研究範圍中。



環境及生態局就表示，將與漁農業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，推動業界升級轉型，爭取於2023年內向立法會匯報藍圖的內容。在發展現代化和可持續的塘魚養殖方面，漁護署會透過實施《北部都會區發展策略》下的濕地保育公園系統，在濕地保育公園內的部分魚塘，引入先進的養殖科技，漁護署已委託顧問開展策略可行性研究，預計最快於2023年年底完成。