2022年大華銀行年度水墨藝術大獎得獎名單出爐   首屆「水墨藝術節」傳承中華文化的善與美

藝術人才匯聚香港，大華銀行（香港）和大華銀行「藝•坊」多年來致力在社區推動藝術發展，為公眾有更多機會接觸藝術，培育本地藝術人才，並為傳統文化注入新元素。

「大華銀行年度水墨藝術大獎」自2017年舉辦以來，旨在鼓勵大眾參與水墨藝術創作，同時發掘新晉和資深本地藝術人才，為有才華的藝術家提供展示作品和進行交流的平台。

謹在此恭賀所有獲獎的藝友，亦感謝所有參與者，以及由著名藝術家、水墨專家、藝評家、業內翹楚和資深策展人組成的獨立評審團，他們用盡心思在眾多水墨作品選出桂冠。

祝願大家在藝術路上靈感滿溢，佳作紛陳，更讓當代中國水墨藝術展示活潑多變及充滿生命力的發展。

公開組



大華銀行年度最佳水墨藝術作品



山水風景或具象︱金獎

▲ 冰川的引力 - 李志敏

抽象︱金獎

▲ 火焰升騰 - 梁燕妮

山水風景或具象︱銀獎

▲ 南國同巢應望歸 - 惦情

山水風景或具象︱銅獎

▲ 荷風雅韻 - 楊頌雅

抽象︱銀獎

▲ 失去的記憶 - 禪．白南

抽象︱銅獎

▲ 墨運 - 韓淑筠

高級學生組



最具潛質藝術家年獎

山水風景或具象︱金獎

▲ 追尋 - 林睿玥

抽象︱金獎

▲ 興盡悲來 - 簡曼庭

山水風景或具象︱銀獎

▲ 金魚狂想曲 - 嚴可悅

山水風景或具象︱銅獎

▲ 是山也是城 - 郭燕錦

抽象︱銀獎

▲ 金屬地平線 - 任晏邦

抽象︱銅獎

▲ 自在 - 施雅琳

初級學生組



山水風景或具象︱金獎

▲ 萬里長城 - 李兆峰

抽象︱金獎

▲ 形成前的排列 - 張峻浩

山水風景或具象︱銀獎

▲ 疫後紅樹林 - 陳鍏賢

山水風景或具象︱銅獎

▲ 暢遊古今 - 劉嘉寧

抽象︱銀獎

▲ 虛實之間 - 潘卓榆

抽象︱銅獎

▲ 抵抗 - 伍敏菲

為答謝藝術人才的積極參與和社會大眾的長久支持，亦鼓勵大眾欣賞水墨藝術，「2022年大華銀行年度水墨藝術大獎」的18幅得獎作品，將於大華銀行（香港）和香港故宮文化博物館聯合舉辦的「水墨藝術節」展出。歡迎大家蒞臨會場欣賞，透過數碼科技與獲獎作品互動，以超越視覺欣賞的方式，更全面地體驗對水墨藝術媒介的多元詮釋。

大華銀行（香港）和香港故宮文化博物館聯合舉辦首屆「水墨藝術節」 今日正式展開

「水墨藝術節」由大華銀行（香港）和香港故宮文化博物館聯合舉辦，旨在向公眾呈現香港當代水墨藝術的活力和廣泛性，培育本地藝術家和推動公眾對中國藝術和中華文化的研究和欣賞，讓公眾從香港視角了解當代中國水墨藝術的不同表現形式。公眾可於12月17日至30日期間，親臨香港故宮文化博物館地下低層的故宮學堂參與這場中國水墨藝術慶典。

「水墨藝術節」涵蓋一連串精彩的免費活動，公眾除了可於故宮學堂欣賞「2022年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎展和參與擴增實境（AR）水墨藝術互動體驗外，亦可於網上或即場報名參與專題講座、沉浸式水墨動畫、電影放映及期間限定水墨藝術攤位。

藝術節亦邀得多位優秀的香港藝術家親身教授一系列水墨藝術工作坊，包括徐沛之博士、韓雁婷、李香蘭、凌佩詩、吳觀麟、鄧啟耀和杜海銓，內容由工筆畫到實驗水墨和拼貼畫等，另外還有篆刻和版畫手工藝工作坊，讓參加者進一步了解水墨藝術的不同面向。公眾可於「水墨藝術節」全面感受水墨藝術媒介的多元詮釋，以及水墨藝術植根於當代生活中的廣闊視野，絕對不容錯過！

日期：2022年12月17日至30日

地點：香港故宮文化博物館地下低層故宮學堂

費用：全免

(特約)