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【楊千嬅演唱會】被傳入座率不足要派飛 　千嬅首度親以13個字回應

娛樂 10:28 2022/12/19

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

楊千嬅一連兩場演唱會圓滿結束。

歌手楊千嬅一連兩場在亞洲國際博覽館Arena舉行《楊千嬅 B minor 音樂會2022》演唱會昨日（12月18日）圓滿結束，千嬅總共Encore到將近半夜12點才散場，令歌迷盡興而歸。

而千嬅今次演唱會唱出不少新舊作品，經典如《再見二丁目》、《愛人》、《冬天的故事》等都以不一樣方法重新演繹。

【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心

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開騷為答謝大家支持

在首場時，她剖白了今次開騷心聲：「好開心今次做到這演唱會， 我不是不開心，而是好感動，走到這一步𣎴容易，兩小時、兩晚演出，對我是永恆。」

當時她又問大家是否很好奇如此時勢做演唱會，全因她想答謝一直支持其的人：「是為愛我、支持我、 好久不見、給過機會、哉培我的人，還是家人、父母，對我有期望的人，我一定會回來再開，跟大家說我好掛著你們， 我過得好好。」

千嬅在一連兩場的演唱會都表現感觸，數度落淚，場面感人。

千嬅非常感動。

自認容易感動

事後她接受傳媒訪問，對演唱會感滿意，又指即使開騷前充滿難題，但千嬅反感恩表示有這些難題令其成長及長智慧。

對於她在台上表現感動，她說：「人大咗係咁㗎啦，少少嘢就感動㗎啦，過咗40歲好易感動。」

開騷答謝大家支持。

首度開腔回應演唱會入座率不足傳聞

至於早前網上一直瘋傳千嬅演唱會入座率不足，更一度有傳她會取消演唱會，又將她的票源與陳奕迅演唱會作比較，認真傳聞多籮籮。

千嬅亦首度開腔回應：「好感恩，喺咁困難嘅情況下都可以上到呢個舞台，入場人數都唔係我嘅演出重點，唔需要擔心。」

而千嬅近年一直將重心轉移內地發展，被問到她會否多些回港，她聲音突然提高幾度回答：「我屋企喺香港喎，我鍾意周圍飛啫。」

她續指暫沒計劃再開下一場演唱會，將會放自己一個長假，回歸家庭。

另外，昨日世界盃決賽阿根廷大戰法國，由於賽事非常緊張，加上撞正千嬅尾場，在場有不少觀眾賽事展開後取出手機收看直播。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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