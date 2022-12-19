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【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　大力神盃獎座只是複製品？

娛樂 10:20 2022/12/19

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美斯球王夢圓。（取自facebook）

卡塔爾世界盃決賽於香港時間昨晚11點上演冠軍賽，最終阿根廷跟法國苦戰加時及十二碼，最終阿根廷以4：2險勝，令阿根廷繼1978和1986年兩屆比賽後，睽違36年再奪世界盃，美斯球王夢圓，捧走大力神盃。

這個代表足球界最高殊榮的獎盃，背後有不少有趣故事，TOPick一一數來。

巴西永擁首代獎盃

FIFA世界盃金盃又稱為「大力神盃」，是世界盃舉行以來的第二代獎盃，第一代的雷米金盃（或稱勝利女神盃），由巴西永久保存。

因該國連續三屆奪世界盃冠軍（1958、1962、1970年），根據FIFA規定，可以保存真正的獎座，之後大會重新設計獎盃，最後由義大利設計師加扎尼戈伊（Silvio Ghazzanigoy）於1971年雕刻了這座著名的獎盃。

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估算值2000萬美元

此獎盃高度約36.8公分，重量約6公斤，鍍上4公斤左右的18K黃金，底座鑲有兩圈墨綠色的孔雀石，造型為兩個大力士雙手高舉地球，因此名為「大力神盃」。

大力神盃當年的成本價約5萬美元，而獎盃除了本身成本，其意義也是有更大價值，2018年此獎盃的市場價值估算為為2000萬美元（約1.55億港元）。

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獎盃為複製品

而大力神盃屬FIFA永久擁有，每年獲得冠軍的隊伍，可在底座刻上冠軍隊伍作為象徵，但世界盃屬FIFA擁有，奪冠隊伍不能擁有真正獎盃，今屆阿根廷得到是銅製鍍金的大力神盃複製品。

而大力神盃真身，預計將使用到2038年，屆時底座將寫滿冠軍隊伍的名字。

記者：eric

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