【報復雙親】昔日被送寄宿學校感痛苦　不孝子怨恨40年襲擊8旬父母致重傷

▲ 一名男子昔日被父母送去寄宿學校而怨恨40年，更多次襲擊雙親。

有父母送子女去寄宿學校，希望他們學習獨立，不過並非每個孩子都能適應寄宿生活。英國一名男子昔日被送寄宿學校，他對這段經歷感到很痛苦，40年來一直記恨，更多次襲擊現年8旬父母甚至造成重傷。

抱怨寄宿生活痛苦

據英國《每日郵報》報道，51歲男子Ed Linse近日毆打其85歲的父親Nicholas Clayton和82歲的母親Julia，並跟兩老說「你們讓我們失望」。他施襲的原因追溯到1980年代，當時父母安排他在一間男校寄宿，他指自己因寄宿而痛苦，多次要求父母補償他，更發生了這次襲擊事件。

退休工程師Clayton被兒子踢、咬、拳打、勒頸後頭部受傷，在醫院住了一個多月，至於他的妻子受襲後頭部出現瘀傷和腫塊。警方到這對夫婦位於柴郡（Cheshire）、價值120萬英鎊（約1140萬港元）的住宅調查，發現他們的經濟被兒子操控。

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操控父母經濟多次施襲

法庭獲悉，夫婦以24萬英鎊（約230萬港元）釋出該物業的股權來安撫兒子，因他曾向媽媽發出辱罵訊息，上面寫著「你老了，你邪惡的丈夫瀕臨死亡，或許你可以考慮把秘密帶進墳墓是否明智，誰知道那裡等待著你的甚麼。」

Linse否認對父親謀殺未遂的指控，但他承認向母親進行普通襲擊。精神科醫生斷定他當時患有躁狂精神病後，法官判處他被關在安全設施中，直到醫生認為他可以安全出院。

檢察官Nicholas Williams指出，他多年來不斷告訴父母自己在寄宿學校有多不開心。Linse於2015年去泰國結婚，他要求父母幫助其妻子申請簽證，並資助他們。

擔心報警會迫走兒子

Clayton夫婦的另一名兒子Rupert認為，Linse操控父母給他大筆錢。媽媽曾告訴Rupert，她害怕Linse，因Linse要求父母為他受創傷的少年時代作出賠償。2014年有一晚，Linse要父母把遺產交給他，否則他不會離開，還有一次Linse稱父親為「愚蠢的老人」，並咄咄逼人地搖晃他。雖然受到Linse的暴力對待，但父母懇求Rupert不要向警方報案，擔心報警等於迫走他，所以多年來一直啞忍。

法庭獲悉，最後一次Linse襲擊躺在床上的父親，打掉了他一顆牙齒，導致他腦部出血。他隨後走到他母親睡覺的另一個房間，毆打了她的頭部和背部。

Linse於2019年用鞋和書毆打他的妻子後被定罪，其妻指丈夫將自己的憤怒歸咎於學生時代受創傷，因而無法處理好自己的情緒。

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責任編輯︰王明芳