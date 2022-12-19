【愛要及時】不要吝嗇安慰別人的說話 處於低谷時才知誰是真正朋友

▲ 愛人愛己需要及時，別愛得太遲。

每個人在不同階段，總會與朋輩經歷重點旅程。20歲大家剛畢業，朋輩間關心工作前景；30歲大家開始談婚論嫁，朋輩間關心生兒育女；只是想不到踏入40歲後，朋輩間經歷的東西似乎比我想像中來得早，那就是死亡。

最近朋友圈傳出，一位幾年沒見的朋友，家庭突遭遽變，一名家庭成員離世。我很吃驚，連忙翻閱他的社交帳號，平日活躍的他個多月沒更新，身邊沒太多人知道他的消息。我很擔心，本能着我應該問候他，但本能下一秒勒着我，因對方定必忙碌處理後事，情緒亦很低落，若此時要他兼顧我沒有實質用途的問候，實屬添煩添亂。

正當自己腦交戰時，一位好友給我啟示，說不要吝嗇安慰別人的說話。她說，易地而處，我是當事人的話，未必有心機回覆，問候亦未必有實質作用。但當自己傷心時，聽到別人溫暖的安慰，或多或少會好過點，始終當自己處於低谷時，才會知道誰是真正朋友。

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另一朋友亦給我意見，說自己很怕回覆虛無的問候，因此己所不欲，勿施於人。她舉例，朋友有父母確診癌症，一家人突然徬徨無助，她與其着對方︰「加油！無事嘅！替你集氣！」不如替當事人尋求一些醫學、藥物援助及情緒支援資訊，再把相關資料交對方，這種問候祝福或來得更實在。

收集各方意見後我鼓起勇氣，給朋友發了短訊問候，着對方有何需要協助的話，我會一直在他左右隨時支援，結果朋友很快回了一個簡單Emoji。

我的感悟是，作為朋友，與其經常猜度自己的作用，不如及早伸出援手。祝福、問候未必有用，但如果翹手不管便一定沒有作用。愛人愛己需要及時，別愛得太遲。

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全文刊於《晴報》，原題為愛要及時