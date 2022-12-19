【世界盃2022】35歲美斯掛靴前圓夢捧世界盃　顧家球王視妻兒比足球重要

▲ 美斯在掛靴前終圓夢捧世界盃。

阿根廷粉碎法國衛冕夢，奪得今屆世界盃冠軍，年屆35歲的隊長美斯，從2006年世界盃首戰，到今年他職業第涯第5屆、亦是最後一屆賽事，能帶領阿根廷贏得大力神盃，可謂是正式圓夢。而球場以外的美斯，9歲就對太太一見鍾情，從一而終，如今是3個兒子的爸爸，他過往多次表明，視妻兒比足球更重要。

美斯自2003年度球季出度至今，在球會賽事上陣逾850場，射入多達701球，帶領球會巴塞隆拿贏得10次西甲冠軍、4次歐聯冠軍等。他亦曾10度當選西甲最佳球員、8次西甲神射手、7座金球獎，「球王」之名當之無愧。今屆世界盃是美斯掛靴前最後一次參賽，奪得冠軍可謂是為他的職業生涯畫上完美句號。

▲ 美斯忍不住親吻獎盃。（IG圖片）

9歲對太太一見鍾情

除了持續多年在球場上保持神級表現外，美斯最為人津津樂道的，就是他愛妻兒、顧家的一面。現年35歲的美斯與太太Antonela Roccuzzo育有3名分別10歲、7歲和4歲的兒子。他曾在2014年的紀錄片《Messi》中透露，9歲時在一次聚會中認識了青訓隊員的表妹Antonella，當時就已一見鍾情，直接向對方表白，更寫情信「有一天，我們會訂婚」。

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不過，當時Antonella只想做朋友，於是兩人就成為青梅竹馬的好朋友。數年後美斯飛往西班牙追足球夢，入選巴塞隆拿青年隊，但他一直跟Antonella以書信、電話和電郵保持聯絡，而美斯每次回鄉也會與她見面。

兩人在2008年正式交往，最初並沒有公開，美斯繼續在歐洲踢波，Antonella則在羅薩里奧國立大學攻讀牙醫，但於半年後輟學。直至2010年，女方放棄在阿根廷的所有，搬到西班牙與美斯展開同居生活。2012年11月，兩人的大仔Thiago出生，2015年9月迎接二仔Mateo，美斯於2017年迎娶太太，給予她一個夢幻的婚禮；細仔Ciro在翌年3月出生。

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請假侍產

雖然美斯多年來專注於足球事業，但亦十分珍惜與太太20多年的感情，每次太太預產期前，他都會提早向球會請假侍產，而在足球以外的時間，他亦多數陪伴太太和兒子，盡力做好老公和爸爸的角色。

他在2019年時更寫了情信給太太，大讚她是了不起的伴侶，即使在艱難之中也體諒，「因為你，我改變了看待世界的方法」，美斯更指，從前輸波他會反鎖自己在房間內，不吃不喝，但自從有了家庭後，他發現世間有很多事比足球更重要。

當我輸掉比賽後回家，我只在乎你們。輸掉比賽常常令我十分沮喪，但比起你們，輸贏不算甚麼。我的目標不再是更多獎盃，而是與你們一起變老。

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太太Antonella和3名兒子一直是美斯最強大的啦啦隊，在不少賽事中，包括今屆世界盃，場邊都不乏他們的身影。而Antonella除了專注照顧家庭，亦與另一球星蘇亞雷斯的太太開設鞋店。一直以來，她都拒絕受訪，亦不使用Twitter和Facebook，只開設了IG，擁有2100萬追蹤者，她不時分享家庭照，也推動女權主義。

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責任編輯︰王明芳