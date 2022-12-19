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【麥明詩拍拖】盛勁為撐女友為母校玩帆船賽　與Louisa同愛水上運動志趣相投

娛樂 11:45 2022/12/19

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盛勁為撐麥明詩為母校劍橋玩帆船賽！

十優港姐麥明詩（Louisa）雖然現時已淡出娛圈，並轉行任職國際顧問公司，但一舉一動仍為大眾留意。Louisa與前機師盛勁為在前年已傳緋聞，二人一直否認拍拖，到本月初被爆一同穿情侶裝甜蜜遊日，令戀情曝光。

昨日（12月18日），身為英國劍橋大學法律系舊生的Louisa參加在港舉行的第二屆母校盃帆船賽，與一眾舊生一同組隊作賽。Louisa的男友盛勁為在社交平台上放閃，相信Louisa在寒冷的天氣下也暖在心頭！

【麥明詩拍拖】與盛勁為蜜遊日本過白色生日　麥明詩晒男友視覺放閃

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盛勁為撐Louisa

在昨日的比賽中，Louisa擔任主帆調較員，大展功架，她與隊友最終未能獲獎，在29艘參賽船當中位列第16名。而Louisa似乎相當享受比賽的過程，她被拍得不時晒V，心情相當不錯。

Louisa的男友盛勁為在IG限時動態上載一張玩帆船的大合照，留言：「Great Fun」！

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同愛水上運動

在Louisa的社交平台上，看到她熱愛不同的水上運動，如：帆船、平板賽艇、潛水、滑水，又會不時在社交平台上大派福利，展現好身手與好身材。

 而盛勁為也會上載自己游泳、滑水的相片，大展自己有型一面，並與Louisa可謂志趣相投！

Louisa向來熱愛帆船運動，她與哥哥麥明山不時組隊參加帆船賽事，盛勁為也曾參與，成為了融入女友家中的好男友。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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