【離奇命案】少年倒斃重慶大廈賓館　兩漢涉毒及虐兒被扣查

▲ 重慶大廈周六發生命案。

尖沙咀前日（17日）發生命案，14歲少年被發現於重慶大廈賓館房間內死亡。經警方初步調查後，拘捕租住該房間的56歲外籍男子，以及另一名15歲本地少年，案件交西九龍總區重案組調查。

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倒斃的14歲少年是烏克蘭籍，在港出生及生長，死因有待驗屍確認。警方稱，12月17日早上接獲賓館報案稱，14歲少年於重慶大廈16樓一賓館房間陷入昏迷，人員接報到場後證實少年當場死亡。據悉警方認為事件疑點多，加上少年身上沒表面傷痕，交重案組調查。

探員周日（18日）於賓館房間蒐證，又查問住客及負責人，於房間行李篋檢出大量藥物、磅及包裝膠袋。西九龍總區刑事總部署理高級警司（行動）鍾雅倫，今日（19日）午夜於重慶大廈外交代案情，指警方昨晚於牛頭角尋獲跟死亡少年一同前往賓館的15歲本地青年，在其寓所搜出少量可卡因，也拘捕同屋的47歲父親，涉「販運危險藥物」。警方暫未排除3人曾於賓館房間吸毒。

據悉事發後警方翻看閉路電視，烏克蘭少年前晚倒斃前，曾跟被捕的15歲少年前往賓館房間，並跟被捕的56歲巴哈馬籍男子共處一室數小時，至數小時後本地少年先離開，可是烏克蘭少年及與56歲男子卻沒離開房間，之後警方接報。

賓館負責人表示，巴哈馬籍男子租用房間約半年，有人不時上門探望，也包括倒斃的少年。

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責任編輯：吳卓峰