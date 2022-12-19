【當街擄人】赤柱監獄外非法禁錮案 3男1女疑犯今提堂
社會 10:49 2022/12/19
上周六（17日）赤柱監獄外，一名女子被擄走帶上客貨車。警方接報後展開追截，最終於海洋公園附近救出32歲女事主，年齡介乎16至37歲的3男1女涉非法禁錮被捕，即看駭人的事件經過【下一頁】。他們涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害、普通襲擊及危險駕駛等，正被扣查，將於今晨（19日）在東區裁判法院提堂。
事發當日早上10時許，警方接獲市民報案，指受害人在赤柱監獄外的小巴站被人強行帶上輕型貨車，幾名市民及兩名懲教署人員曾上前阻止。但疑犯向市民施襲，匪徒於擄走該名32歲女事主後，突然駛走輕型客貨車離去，期間輕微撞到一名懲教署人員的頭部。根據目擊市民提供的資料等，警方在15分鐘後於海洋公園附近截獲涉案車輛，並救出受害人及拘捕疑犯。初步調查所得，被捕人士與受害人有超過一年的朋友關係，犯案動機涉及一筆約50萬元的金錢糾紛。
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責任編輯：陳麗娜