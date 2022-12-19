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【世界盃2022】美斯由侏儒症成阿根廷球王　驚人年薪夠每日買一部BMW 8

娛樂 11:29 2022/12/19

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

美斯身價驚人的程度...貧窮真的限制了想像！

世界盃圓滿落幕，阿根廷隊睽違36年再奪冠軍。連續五次出戰世界盃的美斯（Lionel Messi）以「最後一屆」35歲之齡首次稱霸，個人世盃入球累積至13球，球王夢圓捧走「大力神盃」。

最新影片推介：丁子朗專訪

【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要

超級年薪

早前據《福布斯》公布，美斯以1.3億美元登上運動員收入排行榜第一位，如今身價絕對再次提高！

美斯早在足球界地位及吸金力強，有台灣財經專家發文以一篇「美斯多有錢？」，將美斯年薪「物質量化」，以其年薪 4,100萬美元（約3.2億港元）來計算，相等於每個月買4層台灣大安區約1,000呎房子，更可日買BMW 8系列（港幣約$1,398,000）。

這亦即可日買3枚Patek Philippe錶王的AQUANAUT系列玫瑰金款，一年可以買1,095枚，這個數字看到人眼凸！

兒時辛酸

如何煉成一代球王？美斯這段球王之路一點也不簡單，身高只有1.69米的他從小患上俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症，曾經3年間每晚也要打針注射生長激素，辛苦背後全是為了一圓足球夢。

他自4歲便接觸足球，10歲時身高只有1.25米，同年男生已高達1.7米，但個子矮小反而令他正面看待：「我不會因身高而感到自卑。身形比其他球員矮小反而有助我走動得更快、更敏捷，對踢足球有利。」

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【世界盃2022】天生侏儒症3年每晚打針　美斯不因身高自卑成「世紀球王」創紀錄

嚴控飲食

有指美斯於2014年效力巴塞隆拿時曾歷低潮期，當時教練直指他因吃過量Pizza導致狀態不穩。

他在意大利著名營養師波士達度「絕對要戒糖」的指導下，從此向Pizza及汽水說不，8年來沒有碰過Pizza及汽水外，三餐多以全穀類食物、水、橄欖油、沒受污染的水果及蔬菜為主，再沒有發生比賽途中嘔吐情況。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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