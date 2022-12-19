  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人

休閒消費 13:41 2022/12/19

分享：

分享：

熱門 美斯 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

曹圭成與積基亞利殊（Jack Grealish）打完世界盃後，回國即登上雜誌封面成為超模。

2022世界盃曲終人散，不過對好多新星球員嚟講，先係啱啱開始咋，講緊嘅咪就係今屆比賽中光芒盡露嘅超可口球星！第一個令大家聯想起，一定鋒頭蓋過戴面罩嘅孫興慜，現年24歲嘅曹圭成，自烏拉圭對南韓一役，曹圭成則迅即升熱搜人物，其社交平台IG粉絲，一晚暴增至40萬，今日再查已突破至280萬，厲害！只係估唔到佢火速登上《VOGUE》同《Ｗ》韓國版封面，能同佢分庭抗禮嘅係４人女子組合BLACKPINK，咁就知佢係南韓人氣有幾勁！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

雖然英國隊８強止步，仍無減呢位帶點香港周柏豪味道，是公認英超最靚仔球員積基亞利殊（Jack Grealish）的氣場，今年五月先接受《THE FACE》內頁訪問，輕露健碩身材。世盃舉行前亦成為英國男士潮流雜誌《ARENA HOMME+》封面人物，型到完全認唔到出佢其實係一名足球國腳！

至於來自法國今年36 歲的奧利華基奧特（Olivier Giroud） ，於2011 年成為法國國家隊成員，而佢無時無刻晒係球場上借D意SHOW強勁肌身，而佢更曾被評選為「英超最性感球員」。 2012 年歐洲足球錦標賽未能上場，但同年６月登上法國著名LGBTQ+雜誌《Têtu》，勁爆肌派eye candy非常可口！

記者：黃鑑江

相關文章

【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　大力神盃獎座只是複製品？
今日 10:20
【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　大力神盃獎座只是複製品？
【球星身價】美斯超級年薪可每日買1部BMW 8　阿根廷球王8年戒絕Pizza汽水
12:45 2022/12/12
【球星身價】美斯超級年薪可每日買1部BMW 8　阿根廷球王8年戒絕Pizza汽水
【巴西國腳】「尼馬」亂入世界盃觀眾席原來係Ａ貨？　一個標記教你分辨真假尼馬
13:39 2022/12/05
【巴西國腳】「尼馬」亂入世界盃觀眾席原來係Ａ貨？　一個標記教你分辨真假尼馬

你可能感興趣

【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　大力神盃獎座只是複製品？
今日 10:20
【世界盃2022】阿根廷奪冠球王美斯圓夢　大力神盃獎座只是複製品？
【球星身價】美斯超級年薪可每日買1部BMW 8　阿根廷球王8年戒絕Pizza汽水
12:45 2022/12/12
【球星身價】美斯超級年薪可每日買1部BMW 8　阿根廷球王8年戒絕Pizza汽水
【巴西國腳】「尼馬」亂入世界盃觀眾席原來係Ａ貨？　一個標記教你分辨真假尼馬
13:39 2022/12/05
【巴西國腳】「尼馬」亂入世界盃觀眾席原來係Ａ貨？　一個標記教你分辨真假尼馬
運動員 世界盃 南韓

最高瀏覽

【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
15:31 2022/12/17
【悔不當初】情侶爭執女友離家出走後發求救短訊 男友以為整蠱沒理會結局超悲慘
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心
01:30 2022/12/18
【楊千嬅演唱會】感觸剖白能再開騷不容易 千嬅自認硬頸：但我都會痛會傷心