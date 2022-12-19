【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人

▲ 曹圭成與積基亞利殊（Jack Grealish）打完世界盃後，回國即登上雜誌封面成為超模。

2022世界盃曲終人散，不過對好多新星球員嚟講，先係啱啱開始咋，講緊嘅咪就係今屆比賽中光芒盡露嘅超可口球星！第一個令大家聯想起，一定鋒頭蓋過戴面罩嘅孫興慜，現年24歲嘅曹圭成，自烏拉圭對南韓一役，曹圭成則迅即升熱搜人物，其社交平台IG粉絲，一晚暴增至40萬，今日再查已突破至280萬，厲害！只係估唔到佢火速登上《VOGUE》同《Ｗ》韓國版封面，能同佢分庭抗禮嘅係４人女子組合BLACKPINK，咁就知佢係南韓人氣有幾勁！

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雖然英國隊８強止步，仍無減呢位帶點香港周柏豪味道，是公認英超最靚仔球員積基亞利殊（Jack Grealish）的氣場，今年五月先接受《THE FACE》內頁訪問，輕露健碩身材。世盃舉行前亦成為英國男士潮流雜誌《ARENA HOMME+》封面人物，型到完全認唔到出佢其實係一名足球國腳！

至於來自法國今年36 歲的奧利華基奧特（Olivier Giroud） ，於2011 年成為法國國家隊成員，而佢無時無刻晒係球場上借D意SHOW強勁肌身，而佢更曾被評選為「英超最性感球員」。 2012 年歐洲足球錦標賽未能上場，但同年６月登上法國著名LGBTQ+雜誌《Têtu》，勁爆肌派eye candy非常可口！

記者：黃鑑江