【世界盃2022】法國輸波神射手麥巴比頹坐草地　阿根廷門將馬天尼斯不計前嫌安慰對手

▲ 阿根廷門將馬天尼斯上前安慰法國神射手麥巴比。

足球盛事卡塔爾世界盃決賽已圓滿結束，今屆賽事中，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）奪得金球獎、阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）奪得金手套獎、法國球王麥巴比（Kylian Mbappe）以一球之微力壓美斯奪得金靴獎。

正當阿根廷上下一同慶祝之時，馬天尼斯眼見麥巴比難掩輸波的失落心情，便未有跟大隊慶祝，且放下賽前恩怨蹲下來安慰麥巴比並扶起對手，行為暖心！

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世界盃結束

世界盃冠軍賽於香港時間昨晚（18日）11時上演，阿根廷跟法國苦戰加時及互射十二碼，最終阿根廷以4：2險勝法國。

今屆頒獎禮於賽後舉行，連續五次出戰世界盃的美斯以「最後一屆」35歲之齡首次稱霸圓夢捧走「大力神盃」，並成為史上首名兩奪金球獎的球員。

美斯隊友馬天尼斯多次勇撲12碼，成為最佳門將奪得金手套獎。

阿根廷對手法國的球王麥巴比年僅24歲，作為新一代神射手的他奪得金靴獎，是近64年首名法國球員取得這項榮譽。

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馬天尼斯安慰麥巴比

然而，法國神射手麥巴比因國家隊失落冠軍而在賽後頹坐草地，難掩其失落心情。法國總統馬克龍立即上前安慰這名年輕有為的神射手，不過他仍然表現失望。

阿根廷門將馬天尼斯見狀後未有跟隨大隊慶祝，他選擇放下賽上曾隔空對罵的恩怨，蹲下來安慰麥巴比，主動伸手跟他握手及扶起他，場面窩心。

曾隔空對罵

麥巴比於今年5月曾直言認為歐洲球隊較有優勢，「我們一直踢歐國聯等高水平賽事，相反阿根廷跟巴西世界盃前沒有參與高水平賽事，南美足球不像歐洲隊般優勝，因此法國上屆贏得世界盃。」

馬天尼斯曾回應他指麥巴比對足球的認識還不足夠，「他未有在南美踢過足球，沒有經驗且沒有資格評論，最好就不要說話。不過沒所謂，我們一直都是獲得認可的世界級球隊，向來都備受外界尊重。」

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