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【無家可歸】世盃散場遇紅隧單管行車　車龍排30分鐘過海遭議員鬧爆

社會 11:13 2022/12/19

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熱門 世界盃2022 保暖大法 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（江玉歡fb）

世界盃決賽，阿根廷於上半場入兩球後，法國靠前鋒麥巴比下半場連入兩球追到2-2完90分鐘。之後加時美斯與麥巴比再各入一球，踢成3-3要互射12碼。最後阿根廷射贏4-2，隊史第3次捧走大力神盃。

立法會議員江玉歡稱，，賽事整晚峰迴路轉，精彩萬分。她捧阿根廷，直指奪冠當然開心，相信昨晚很多朋友一定在兩個多小時尖叫無數次。

她相信昨晚酒吧座無虛席，完場已是深夜兩點多，不少在外欣賞賽事的球迷很難截的士回家，有些在街等了一個小時。她表示，最滑稽的是紅隧在此等大日子，竟然在散場時單管行車，結果不少司機從7線變1線，用了最少30分鐘入隧道。除了紅隧，油麻地往紅磡加士居道天橋也封閉。

她質疑，不知政府有關當局，下次遇到同樣的盛事，可否設身處地為民著想？

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責任編輯：吳卓峰

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