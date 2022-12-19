【減肥攻略】註冊營養師推薦御結減肥餐單　YouTuber實測7日減5磅

▲ 日本大熱「飽住瘦」御結減重大法。（圖片由品牌提供）

其實減肥不需要戒澱粉，近日日本正流行「御結」（普遍稱飯糰）減肥大法，標榜「食飯都減到肥」，最近有註冊營養師設計出以華御結的「御結」為主角的減肥餐單，強調一日三餐只要吸取正常熱量便可輕鬆減肥，絕對是上班一族必試的懶人減肥法。還有YouTuber實測御結減肥餐單7日成功減5磅，無痛減肥！

近年不少人認為白飯屬精緻澱粉，既高升糖指數又容易令人發胖，因此提倡戒澱粉或減澱粉來減重。原來御結中所含有的抗性澱粉，當米飯在煮熟後重新放涼，當中已經糊化的直鏈澱粉會漸漸變回生澱粉的結構，形成比白飯和糙米飯更高的抗性澱粉。

品牌指抗性澱粉作為難以被人體酵素消化的碳水化合物，與水溶性膳食纖維相似，可以減低一天熱量攝取接近10%，而御結更含有5%抗性澱粉，比零澱粉的情況下燃燒的脂肪多出高達23%，有助燃脂減重，達至減重的效果。

▲ （圖片由品牌提供）

抗性澱粉不會在小腸中消化，亦是腸道微生態中益生菌的食物來源，除可增加飽腹感，管理食慾，更可控制血糖，幫助排清宿便。

為實現御結減肥法，註冊營養師團隊安曼營養特別設計5日御結減肥餐單，當中推薦以華御結100％日本米製作的「御結」為主搭配出一日三餐減重餐單，透過御結米飯產生抗性澱粉以燃脂減重，既無需「挨餓」同時維持均衡營養吸收。餐單除了包含各款口味的御結，更加入其日式自家製湯品，如高纖低卡的六種野菜鹽麴蕃茄濃湯，以及和風骨膠原雞丸豆乳湯，另有鹽味半熟溏心蛋、日本甜薯、胡麻菠菜等營養單品，適合一眾上班族的和式美食達致控制體重的效果。

▲ （圖片由品牌提供）

YouTuber 雅軒 Kinki KB Lam親身實測營養師推薦的華御結御結減肥餐單，7日減5磅，認證日本人大熱御結減肥法與抗性澱粉的顯著減重效果。YouTuber雅軒嚴格跟隨營養師5日御結減肥餐單，到訪華御結分店選購各款御結、自家製湯品、鹽味半熟溏心蛋與日式料理，再自煮蕎麥麵與蔬菜，而另外2日亦按營養師建議進食相近食物。7日後上磅驚喜大發現減重達5磅，由60.85KG回落至7日後的58.25KG。

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責任編緝：蕭雅文